Rheinische Post: Grüne wollen verbindliches Ende für den Verbrennungsmotor bis 2030

Der Fraktionschef der Grünen im Bundestag,

Anton Hofreiter, hat an die Spitzenrunde zur Verkehrswende im

Kanzleramt am Donnerstag appelliert, an den Klimazielen im Verkehr

nicht zu rütteln. „Statt halbherziger Versprechen für mehr

Elektroautos braucht es den verbindlich festgelegten Ausstieg aus dem

Verbrennungsmotor bis 2030″, sagte Hofreiter der Düsseldorfer

„Rheinischen Post“ (Donnerstag). Nötig seien zudem kräftige

Investitionshilfen für Bus und Bahn, damit die Fahrt mit öffentlichen

Verkehrsmitteln wieder attraktiv werde. Hofreiter forderte eine

Verdoppelung dieser Mittel bis 2030, für die Bahn mittelfristig sogar

eine Vervierfachung. Bis 2030 müsse sich das Streckennetz der Radwege

an Bundesstraßen verdoppeln.

