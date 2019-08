BERLINER MORGENPOST: Gekappte Chancen / Kommentar von Joachim Fahrun zum BER

Niemand fliegt gerne um 5.15 Uhr irgendwo hin. Aber

für Billig-Airlines und Charter-Flüge können Starts am frühen Morgen

wichtig sein, um wirtschaftlich arbeiten zu können. Die Fluglinien

nutzen die Zeit, um Urlauber zu den Sonnenzielen zu befördern und

ihre teuren Jets möglichst oft hin- und herpendeln zu lassen. Ein

Blick auf den Flugplan eines Umsteige-Flughafens wie Frankfurt zeigt

auch, dass viele Interkontinentalflüge zur frühen Stunde in

Deutschland ankommen.

Wenn nun auf Druck des Landes Brandenburg der Flugbetrieb am –

hoffentlich – im Herbst 2020 eröffneten BER erst ab sechs Uhr

beginnen soll, schädigt das die Position des Hauptstadtflughafens.

Dass ein um seine Wiederwahl bangender Ministerpräsident wie Dietmar

Woidke (SPD) sich dafür einsetzt, ist verständlich. Dass Berlins

Grüne und Linke dafür sind, überrascht kaum. Dass nun aber auch die

Berliner SPD umschwenkt, ist verwunderlich.

Aktuell handelt es sich zwar um eine Phantomdebatte. Nur ein Flug

startet in Berlin regelmäßig vor sechs. Das kann mit dem BER-Start

anders werden, so wie es in Frankfurt/Main bereits ist. Ob es aber

rechtlich trägt, einer Airline den Start ans Mittelmeer zu verbieten

und gleichzeitig den Jumbo aus Peking landen zu lassen, scheint

fraglich. Nicht umsonst haben die Gerichte eine begrenzte Zahl von

Flugbewegungen frühmorgens und nachts als zumutbar erachtet. Nun die

Betriebszeiten einzuschränken, raubt dem BER Entwicklungschancen. Das

kann nicht im Interesse Berlins sein. Auf der Flughafengesellschaft

(FBB) lasten hohe Schulden, die abgetragen werden müssen. Wenn die

FBB nicht genug verdient, muss der Steuerzahler noch mehr für den BER

bezahlen. Das Öko-Argument taugt nicht. Dem Klima ist es egal, ob ein

Flug morgens geht oder am Nachmittag.

