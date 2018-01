BERLINER MORGENPOST: Rückkehr zur Normalität – Kommentar von Miguel Sanches

Die Regierung wird hoffentlich nicht erwarten, dass

alle mit Konfetti werfen. Es ist löblich, dass sie die Hauptprobleme

der Flüchtlingskrise in den Griff bekommen hat, wie Innenminister

Thomas de Maizière (CDU) es ausdrückt. Aber bewältigt wurde eine

Belastung, die sie teils selbst verursacht hat. Am Syrien-Krieg, an

den Fluchtbewegungen war sie schuldlos. Aber sie hat durch eine

Politik der offenen Grenzen den Strom verstärkt und kanalisiert.

2017 markiert die Rückkehr zur Normalität. Humanität entzieht sich

einer Kosten-Nutzen-Rechnung. Womit wir bei der „Obergrenze“ sind.

Die 200.000 sind keine gegriffene Zahl der CSU. Sie sind ein

doppelter Erfahrungswert.

Zum einen entsprach sie eben dem Niveau vor der Krise, zum anderen

annähernd der deutschen Verpflichtung in der EU. Wenn die Flüchtlinge

2015 nach dem etablierten Schlüssel auf die Mitgliedsstaaten verteilt

worden wären, hätten wir ungefähr 200.000 Geflüchtete aufgenommen.

Nicht mehr.

Die anspruchsvollste und teuerste Aufgabe war nicht die Aufnahme,

sondern ist die Integration der Geflüchteten. Die Folgen der

Flüchtlingskrise werden uns über Jahre beschäftigen und neben hohen

Kosten viel abverlangen, juristisch, sozial, kulturell.

Die Syrien-Krise ist ungelöst, und allein die Bevölkerung Afrikas

wächst jährlich um 30 Millionen Menschen. Die Beteuerung der

Bundesregierung, die Fluchtursachen zu bekämpfen, dient in erster

Linie der Beruhigung der Bevölkerung. In Wahrheit werden wir kaum mit

der Dynamik der Entwicklung Schritt halten können.

Pressekontakt:

BERLINER MORGENPOST

Telefon: 030/887277 – 878

bmcvd@morgenpost.de

Original-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell