BERLINER MORGENPOST: Seehofer hat recht / Leitartikel von Matthias Iken

Horst Seehofer gehört nicht unbedingt zu den

Lieblingen im Berliner Politikbetrieb. Die Sprunghaftigkeit und das

Maulheldentum des langjährigen CSU-Ministerpräsidenten haben seinen

Ruf nicht eben verbessert. Aber eines muss man dem Innenminister

lassen: Seehofer hat früher als alle anderen Politiker vor den Folgen

der Flüchtlingskrise gewarnt. Heute ist Deutschland in Europa

isoliert. Auch wenn Seehofer oft in die rechte Ecke gestellt wird,

sein Masterplan ist europäischer Mainstream: So denkt Österreich, so

handelt die rot-grüne Regierung in Schweden, so wollen es die Dänen.

Deshalb verfängt Merkels Argumentation mit Europa wenig – die meisten

Staaten erwarten ein Signal aus Deutschland, das die

Flüchtlingsströme bremsen soll. Seehofers Plan mit dem Zurückweisen

könnte ein solches Signal sein.

