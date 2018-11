BERLINER MORGENPOST: Vertrauen verspielt / Leitartikel von Matthias Iken

Man weiß gar nicht, was schlimmer ist: Dass ein

Großaufgebot von Ermittlern die Zentrale des größten deutschen

Geldhauses in Frankfurt wegen Geldwäscheversuchs filzen muss – oder

dass viele Beobachter auf die neuerlichen Vorwürfe gegen die Deutsche

Bank nur noch mit einem Schulterzucken reagieren. Natürlich gilt auch

bei den viel und gern kritisierten Finanzinstituten die

Unschuldsvermutung, aber allein der Verdacht fügt sich in ein weit

verbreitetes Bild: In den vergangenen Jahren haben immer wieder

Skandale Deutschlands Branchenprimus erschüttert. Der neue

Vorstandschef Christian Sewing ist um seinen Job nicht zu beneiden.

Er muss die Trümmer forträumen, die ihm seine Vorgänger hinterlassen

haben: Sie haben nicht nur die Bilanz und den Aktienkurs, sondern

auch den Ruf ruiniert.

