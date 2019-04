Der Jedermannsoldat – die Geschichte des gefallenen Bundeswehrsoldaten Jannik Trer

Jannik Trier ist der Sohn des ersten jüdischen Verteidigungsministers der Bundesrepublik. Allein schon aus diesem Grund steht dem jungen Mann eine glänzende Karriere bei der Bundeswehr bevor. Im Camp Marmal schafft er es recht schnell, als in Afghanistan stationierter Soldat zum Major aufzusteigen. Sein eigenes Temperament wird jedoch zu seinem größten Feind. Kurz nach seiner Beförderung tötet er in einem Wutanfall aus Rache ausgerechnet den Sohn eines ehemaligen KSK-Leutnants. Janniks vielversprechende Bundeswehrkarriere nimmt von einem Tag auf den anderen ein abruptes Ende. Sein Leben, wie er es kannte, ist vorbei. Er braucht einen neuen Job. Doch wohin, wenn das eigene Handwerk ein Leben lang der Krieg war? In seiner Verzweiflung heuert Jannik als Söldner bei Marid Ltd., einem global agierenden Sicherheitsunternehmen, an.

Fortan kämpft er in „Der Jedermannsoldat“ von Léon-David de la Chessloque als Söldner Tag ein, Tag aus zusammen mit seinem Freund J?bo und seinen übrigen Söldnerkameraden im Auftrag des US-Militärs in Süd-Afghanistan. Taliban, Milizsoldaten und extremistische Freiheitskämpfer sind nur einige der Herausforderungen, denen er sich dabei zu stellen hat. Zu seinen Feinden gehören auch seine manisch-depressiven Phasen, in denen er sich vor allem eins wünscht: zu sterben. Beinahe fünf Jahre verbringt er in Afghanistan im Sud seiner Erinnerungen. Bis zum Morgen des 4. Mai 2009 … Der mitreißende Roman „Der Jedermannsoldat“ erzählt von einer konfliktreichen Umgebung und schenkt Lesern Einblicke in ein Land, das viele nur aus den Nachrichten kennen.

„Der Jedermannsoldat" von Léon-David de la Chessloque ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7469-8940-2 zu bestellen.

