Der Tagesspiegel: Wehrbeauftragter Bartels: Niemand plant eine Zwei-Prozent-Bundeswehr

Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Hans-Peter

Bartels (SPD), hat die Forderung der neuen Verteidigungsministerin

Kramp-Karrenbauer nach einem Wehretat in Höhe von zwei Prozent des

Bruttoinlandsprodukts (BIP) als „Pokern in Tarifverhandlungen“

abgetan. „Sie fordert tapfer mehr, damit am Ende genau die 1,5

Prozent, auf die man sich eigentlich in der Koalition schon geeinigt

hat, auch wirklich herauskommen“, sagte Bartels dem Berliner

„Tagesspiegel am Sonntag“ (Sonntagausgabe).

https://www.tagesspiegel.de/politik/wehrbeauftragter-hans-peter-ba

rtels-spd-niemand-plant-eine-zwei-prozent-bundeswehr/24845148.html

Rückfragen richten Sie bitte an:

Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909

Pressekontakt:

Der Tagesspiegel

Chefin vom Dienst

Patricia Wolf

Telefon: 030-29021 14013

E-Mail: cvd@tagesspiegel.de



Original-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell