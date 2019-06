Der WDR berichtet umfangreich vom Evangelischen Kirchentag in Dortmund

Vom 19. bis 23. Juni findet der 37. Deutsche Evangelische Kirchentag

in Dortmund statt. Der WDR begleitet die rund 2.000 Veranstaltungen

crossmedial im Fernsehen, Hörfunk und online auf der Website

kirchentag.wdr.de. Zentrale Themen des diesjährigen Kirchentages sind

Mut und Zukunftszuversicht der Christen.

Der WDR plant zusätzlich zu der Berücksichtigung des Kirchentages im

regulären Programm einige Sondersendungen in Fernsehen und Hörfunk:

Der Eröffnungs- und der Abschlussgottesdienst werden live in Hörfunk

und Fernsehen übertragen.

Das WDR Studio Dortmund strahlt zwei „Lokalzeit Extra“-Ausgaben aus.

Zwei Themensendungen in Das Erste beschäftigen sich zu Beginn und

Abschluss des Kirchentages mit dessen Leitgedanken „Was für ein

Vertrauen“.

Das Evangelische Rundfunkreferat gestaltet eine Sondersendewoche

„Evangelische Kirche im WDR“ auf WDR 3, WDR 4 und WDR 5. Hier kommen

prominente Teilnehmer des Kirchentages wie z.B. Kirchentagspräsident

Hans Leyendecker zu Wort. WDR 5 widmet dem Thema eine Sondersendung

im Sonntagsmagazin „Diesseits von Eden“ sowie ein WDR 5 Spezial und

ein „Lebenszeichen“. Der WDR wird darüber hinaus auch die aktuellen

Magazine und Kultursendungen der ARD-Hörfunkprogramme mit Beiträgen

und O-Tönen beliefern.

Die Sendungen des WDR zum Evangelischen Kirchentag im Überblick:

– „Die Kirche und die Rechten“. Der Streit um das christliche

Weltbild, Das Erste 17.06.2019 00.00 Uhr

– Evangelische Kirche im WDR. Sondersendewoche,

17.06.-23.06.2019, WDR 3 07.50 Uhr, WDR 4 08.55 Uhr,

WDR 5 06.55 Uhr

– Eröffnungsgottesdienst, WDR Fernsehen 19.06.2019 17.30 Uhr

und WDR Event Livestream ab 16.30 Uhr

– Abschlussgottesdienst, WDR 5 / ZDF 23.06.2019 10.00 Uhr

– „Wem kann ich vertrauen?“. ARD Reporter Philipp Engel

unterwegs auf dem Kirchentag, Das Erste 23.06.2019 17.30 Uhr

– Sonntagsmagazin „Diesseits von Eden“, WDR 5 23.06.2019

– WDR 5 Spezial, 23.06.2019, 11:30 Uhr

– WDR 3 / WDR 5 Lebenszeichen „Das erste Mal – ein frischer

Blick auf den Kirchentag 2019″, WDR 3 8.30 Uhr und

WDR 5 13.30 Uhr

