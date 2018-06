Deutsche Auslandsschulen: eine Bürgerinitiative, die weltweit ganzheitliche Bildung und Wertschöpfung ermöglicht

In der öffentlich-privaten Partnerschaft kommen die

freien Schulträger der 140 Deutschen Auslandsschulen ihrem Auftrag

nach: Sie sichern die Schulversorgung deutscher Kinder im Ausland und

fördern zugleich die interkulturelle Begegnung. Gut 83.000 Schüler

besuchen die Schulen, drei Viertel von ihnen sind nicht-deutscher

Herkunft. Die Deutschen Auslandsschulen erwirtschaften im Schnitt 72

Prozent ihrer Mittel eigenständig. Die Förderung durch Bund und

Länder wirkt als Katalysator der Auslandsschularbeit, die auf einem

starken ehrenamtlichen Engagement aufbaut. Das sind Ergebnisse einer

Studie des WifOR-Instituts im Auftrag des Weltverbands Deutscher

Auslandsschulen.

Impulsgeber für Wertschöpfung von rund 1,2 Milliarden Euro

Im Schnitt generiert eine Deutsche Auslandsschule im Jahr etwa 3,3

Millionen Euro an Wertschöpfung. Für alle 140 Deutschen

Auslandsschulen zusammen entspricht dies einer direkten Wertschöpfung

von 462 Millionen Euro. „Die 140 Deutschen Auslandsschulen sind

insgesamt Impulsgeber für eine Wertschöpfung von rund 1,2 Milliarden

Euro“, sagt Dr. Dennis A. Ostwald, Geschäftsführer des

Wirtschaftsforschungsinstituts WifOR. Die weltweite Wirtschaftskraft

der 140 Schulen entspreche ungefähr der Wertschöpfung des Sektors

Erziehung und Unterricht des Saarlandes.

Förderung ist Katalysator für Auswärtige Kultur- und

Bildungspolitik

Die Deutschen Auslandsschulen sind eine erfolgreiche

öffentlich-private Partnerschaft. Im Durchschnitt erhält jede

Deutsche Auslandsschule eine öffentliche Förderung in Höhe von etwa

1,36 Millionen Euro pro Jahr, dies entspricht rund 28 Prozent der

Gesamteinnahmen einer Deutschen Auslandsschule. 72 Prozent ihrer

Mittel generieren die Schulen eigenständig. „Die öffentlich-private

Partnerschaft im Auslandsschulwesen schafft durch relative geringe

staatliche Investitionen einen hohen und nachhaltigen Effekt. Die

Förderung der Schulen wirkt als Katalysator für die Auswärtige

Kultur- und Bildungspolitik“, erläutert Studienleiter Ostwald.

Ehrenamt ist Basis der Auslandsschularbeit

Die Vorstandsmitglieder der Deutschen Auslandsschulen arbeiten

durchschnittlich 1.200 Stunden im Jahr ehrenamtlich. Dies entspräche

Arbeitskosten in Höhe von etwa 96.000 Euro pro Schule und 13,4

Millionen Euro für alle 140 Schulen. „Ohne das ehrenamtliche

Engagement der freien Träger wäre das deutsche Auslandsschulwesen

nicht denkbar“, sagt Detlef Ernst, Vorstandsvorsitzender des

Weltverbands Deutscher Auslandsschulen. Häufig engagierten sich

Manager deutscher und einheimischer Firmen, aber auch viele

selbständige Unternehmer. WDA-Vorstandsvorsitzender Ernst: „Das sind

sehr erfahrene und hochmotivierte Führungskräfte, die sich

ehrenamtlich in den Dienst der Deutschen Auslandsschulen und der

Auswärtigen Kultur-und Bildungspolitik stellen.“

Deutsche Auslandsschulen vermitteln mehr als Sprache

Die Untersuchung verdeutlicht, dass die Deutschen Auslandsschulen

weltweit ganzheitliche Bildung ermöglichen, die weit über Sprachkurse

hinausgeht: Etwa 58 Prozent des gesamten Unterrichts an Deutschen

Auslandsschulen findet auf Deutsch statt. Im Schnitt erhält jeder

zweite Absolvent eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung. Zugleich

fördern die Schulen den Austausch der Kulturen: Im Durchschnitt

kommen die Schüler an den Deutschen Auslandsschulen aus 13

verschiedenen Nationen. Nur jeder vierte Schüler hat die deutsche

Staatsbürgerschaft. „Die Deutschen Auslandsschulen bilden globale

Knotenpunkte der kulturellen Infrastruktur Deutschlands“, sagt der

WDA-Vorstandsvorsitzende Ernst. „Bei jungen Menschen im Ausland

erzeugen Sie nachhaltiges Interesse an Deutschland und schaffen

Bindungen, die oft ein Leben lang bestehen.“

Über die Studie

Für die Studie „Weltweite Wertschöpfung: Quantifizierung des

Wertbeitrags Deutscher Auslandsschulen“ befragte das

Wirtschaftsforschungsinstitut WifOR die 140 Deutschen Auslandsschulen

und wertete aktuelle Zahlen der Zentralstelle für das

Auslandsschulwesen aus. Die Untersuchung baut auf der 2014 von der

Universität St. Gallen durchgeführten qualitativen Public

Value-Untersuchung auf. Auftraggeber der Studie ist der Weltverband

Deutscher Auslandsschulen e.V. (WDA).

Download der Studie: www.auslandsschulnetz.de/downloads

Pressekontakt:

Albrecht Wolfmeyer – Leiter Marketing und Kommunikation

T: +49 (0)30 – 280 449 20 // M: +49 1577 1787 638

E-Mail: presse@auslandsschulnetz.de

Original-Content von: Weltverband Deutscher Auslandsschulen e. V., übermittelt durch news aktuell