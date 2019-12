Dieselurteil: dbb mahnt, nun Autobesitzer bei Update nicht im Regen stehen zu lassen

Der dbb Hessen begrüßt die Entscheidung des hessischen

Verwaltungsgerichtshofs, für das Stadtgebiet von Frankfurt kein generelles

Fahrverbot auszusprechen, um den Ausstoß von Stickoxiden künftig zu senken. “Das

ist eine durchaus bemerkenswerte und maßvolle Entscheidung”, würdigt

Landesvorsitzender Heini Schmitt. Der dbb Hessen hatte seit Beginn der

Diskussion für Regelungen für den Individualverkehr mit Augenmaß plädiert und

eine Kurskorrektur gefordert. Dem ist durch das Urteil in weiten Teilen

nachgekommen worden, findet Schmitt.

Gerade die Menschen, die beruflich auf die Nutzung ihres PKW angewiesen seien,

darunter auch zigtausend Beschäftigte im Öffentlichen Dienst Hessens, seien

davon bedroht gewesen, ihre im guten Glauben und Vertrauen erworbenen Diesel-PKW

mit Euro-5-Norm nicht mehr nutzen zu können. Darüber hinaus sind es wieder

einmal die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes, die den Unmut der Bürger

abbekommen hätten, wäre das Fahrverbot gekommen.

Zwar stehen nach einer Nachbesserungsfrist von einem Jahr punktuelle

Fahrverbotszonen und Sperrungen nach wie vor im Raum, ein generelles Fahrverbot

für den Innenstadtbereich scheint damit grundsätzlich vom Tisch. Für die

Pendlerstadt Frankfurt sei das ein wichtiges Signal. Der dbb Hessen wertet das

durchaus als Erfolg. “Die abwägende Entscheidung des Gerichts zeigt, dass es

durchaus die Belange der vielen Pendler im Blick gehabt hat”, sagt Schmitt.

Weiterhin akuten Klärungsbedarf sieht Schmitt für die Autobesitzer, die seither

von den Herstellern über das Umweltbundesamt zu einem Software-Update

aufgefordert wurden. Viele klagten seither über technische Probleme und sind

entsprechend verunsichert, ob ein solches Update tatsächlich eine kluge

Entscheidung ist. Eine Wahl haben sie freilich nicht. Zwar könne man das Update

zunächst verweigern – allerdings nur bis zur nächsten anstehenden

Hauptuntersuchung. “Niemand weiß, was dann mit den Autos geschehen wird”, sagt

Schmitt. “Die Besitzer werden vom Gesetzgeber für dessen Verfehlungen komplett

im Regen stehen gelassen.” Am Ende bleibe wohl nichts weiter übrig, als ihr in

gutem Glauben und Vertrauen gekauften Wagen mit einem erheblichen Wertverlust zu

verkaufen.

Laut Medienberichten waren zuletzt 39 000 Dieselfahrzeuge mit Euro-Norm 5, 21

000 Dieselfahrzeuge mit Euro-Norm 4 und 15 000 Benziner der Euro-Normen 1 und 2

in Frankfurt registriert. Sie alle wären von einem Fahrverbot bedroht gewesen.

Hinzu kämen die Fahrzeuge der Pendler.

