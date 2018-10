Dreharbeiten: „Die Vergesslichkeit der Eichhörnchen“ (AT) (FOTO)

SWR Kino-Koproduktion / Emilia Schüle und Günther Maria Halmerspielen im Debütfilm von Nadine Heinze und Marc Dietschreit

„Die Vergesslichkeit der Eichhörnchen“ (AT) erzählt die Geschichte

einer 24-Stunden-Altenpflegerin, deren Zeit mit einem alten Mann in

seiner verwitterten Villa märchenhafte Züge bekommt. Regie führen

Nadine Heinze und Marc Dietschreit, die auch das Drehbuch geschrieben

haben. Neben Emilia Schüle und Günther Maria Halmer stehen Anna

Stieblich und Fabian Hinrichs vor der Kamera von Holly Fink. Gedreht

wird bis Anfang November 2018 in Baden-Württemberg.

Darum geht–s

Marija (Emilia Schüle) ist 27 Jahre alt und kommt nach

Deutschland, um den Lebensunterhalt für ihre Familie in der

Ukraine zu verdienen. Von nun an soll sie sich 24 Stunden am Tag um

den Haushalt und die Pflege von Curt (Günther Maria Halmer)

kümmern. Nach anfänglicher Bemühung offenbart Curts Tochter Almut

(Anna Stieblich) bald ihr kontrollsüchtiges Wesen. Als die Situation

zwischen den beiden Frauen zu eskalieren droht, taucht Almut eines

Tages einfach nicht mehr auf und Marija ist plötzlich mit dem

mürrischen Curt ganz auf sich allein gestellt. Curt beginnt, Marija

für seine verstorbene Frau Marianne zu halten. Zunächst unfreiwillig

schlüpft Marija in diese Rolle, um sich den Pflegealltag mit Curt zu

erleichtern. Das skurrile Spiel einer Ehe aus vergangenen Zeiten wird

immer öfter von Curts Sohn Philipp (Fabian Hinrichs) und dessen

unangemeldeten Besuchen unterbrochen. Weil Almut einen schweren

Autounfall hatte und im Krankenhaus liegt, kommt er nun ganz gegen

seine Gewohnheit ins Haus seines Vaters. Philipp ist von Marija

angetan und fordert ein, dass sie Zeit mit ihm statt mit dem Vater

verbringt. Als Marija dem Druck nicht mehr standhält und sich

entschließt, in die Ukraine zurückzukehren, weigert sich Philipp

jedoch, ihre fristlose Kündigung zu akzeptieren.

SWR Kino-Koproduktion für „Debüt im Dritten“ „Die Vergesslichkeit

der Eichhörnchen“ entsteht in Zusammenarbeit mit der SWR

Nachwuchsreihe „Debüt im Dritten“ und ist eine Kino-Koproduktion von

Zieglerfilm Baden-Baden und Berlin mit dem SWR und ARTE. Die

Produzenten sind Marc Müller-Kaldenberg und Pascal Nothdurft,

Koproduzentin ist Tanja Ziegler. Die Redaktion liegt bei Stefanie

Groß (SWR) sowie Barbara Häbe (ARTE). Gefördert wird der Film von der

MFG Filmförderung Baden-Württemberg und dem DFFF. Ein

Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest. Farbfilm wird den Film

voraussichtlich im Herbst 2019 in die Kinos bringen.

Mehr Informationen unter:

http://x.swr.de/s/vergesslichkeitdereichhoernchen Drehstartfoto über

ARD-Foto.de

Pressekontakt: Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16,

annette.gilcher@SWR.de Ziegler Film, Thomas Petersen, Tel. 030 320

905 42, petersen@ziegler-film.com

Original-Content von: SWR – Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell