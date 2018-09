Frankfurter Rundschau: Keine Symbolpolitik

Im Verteidigungsministerium sollen sie

Planspiele gemacht haben, was die Bundeswehr tun könnte, wenn es in

Syrien wieder zu einem Massaker an Tausenden von Menschen kommen

sollte oder womöglich wieder Giftgas eingesetzt würde. An solchen

Planspielen ist nichts Verwerfliches zu entdecken. Es ist geradezu

Aufgabe von Militärs, sich Szenarien auszudenken, um reagieren zu

können, wenn es schnell gehen muss. Problematisch werden Planspiele

erst, wenn aus ihnen Kriegsbeteiligungen werden. Solche Aktionen aber

sind in Syrien sinnlos geworden. US-Präsident Donald Trump hat schon

zweimal Raketen und Kampfflieger losgeschickt, um das syrische Regime

zu bestrafen. Geändert hat das nichts an dem entsetzlichen

Blutvergießen in Syrien. Begrenzte Luftschläge, ob die Deutschen nun

mitmachen oder nicht, haben nur Symbolwert. Den Krieg in Syrien hat

Assad mit Unterstützung aus Russland und dem Iran so gut wie

gewonnen.

