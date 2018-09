neues deutschland: Kommentar zum Ausgang der schwedischen Parlamentswahlen: Opportunismus abgestraft

Viel war in den vergangenen Tagen auch über die

Grenzen Schwedens hinweg über den Aufstieg der Rechten geredet und

gerätselt worden. Nun: Die Schwedendemokraten (SD) haben fünf Prozent

hinzugewonnen, weniger als befürchtet, dennoch beachtlich. Doch ein

Blick auf die »Kleinen« zeigt: Fast ebenso viel hinzugewonnen haben

auch Parteien des linken und liberalen Lagers: Die für ihre strikte

Ablehnung der SD bekannte grün-liberale Zentrumspartei – nicht zu

verwechseln mit den Grünen – legte um 2,7 Prozent zu. Die linke

Vänsterpartiet konnte sich um 2,2 Prozent verbessern – in Umfragen

war ihr ein noch stärkerer Zuwachs prognostiziert worden, anzunehmen

ist, dass so mancher kurz vor der Wahl seine Entscheidung

zähneknirschend zugunsten der Sozialdemokraten korrigierte, um einen

Sieg der Rechten zu verhindern.

Tatsächlich ist die Regierungspartei von Ministerpräsident Stefan

Löfven am Ende mit 28,4 Prozent glimpflich davongekommen. Das ändert

nichts daran, dass die Sozialdemokraten blass geworden sind, so sehr,

dass man ihre Konturen kaum noch erkennt. Dass sie das Land erst für

Geflüchtete öffneten und dann 2016 dicht machten, hat – in

Kombination mit Sozialkürzungen – ihnen und den beteiligten Grünen

geschadet. Wer keine Einwanderer im Land haben will, dem ging das

nicht weit genug – und wer rigide Grenzschließungen ablehnt, wählte

nun eher Linkspartei oder Zentrum. Opportunismus indes, inzwischen

Markenkern der Sozialdemokratie, wurde abgestraft.

