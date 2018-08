Frankfurter Rundschau: Kommentar zu den Perspektiven der Grünen

Vielleicht sollten die Grünen mal auf den großen

Zulauf zu Sahra Wagenknechts „Aufstehen“-Initiative schauen, statt

sie von Anfang an komplett zu verdammen: Könnte darin, unabhängig von

berechtigter Kritik an manchen Äußerungen Wagenknechts, ein Signal

auch an die „Öko-Partei“ enthalten sein? Es gibt in dieser

Gesellschaft offenbar immer noch ein verbreitetes Bedürfnis, dem

Rechtstrend eine linke Alternative entgegenzustellen. Die Grünen

müssten auf ihr eigenes Profil nicht verzichten, um Teil dieser

Alternative zu werden, gerade nicht auf dem Feld von Ökologie und

Klimaschutz. Aber sie könnten deutlich machen, dass sie sich als Teil

einer neuen, modernen Mehrheitslinken verstehen. Davon sind sie aber

noch weit entfernt.

