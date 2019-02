Heils Grundrente viel teurer als geplant

Die INSM lehnt die Vorschläge von Arbeitsminister Hubertus Heil

für eine Grundrente entschieden ab. „Es ist nicht Aufgabe der

Rentenversicherung, Sozialpolitik zu betreiben. Die Pläne von Herrn

Heil stellen eine Abkehr vom Versicherungs- und Äquivalenzprinzip

dar. Es muss auch weiterhin gelten, dass Menschen, die mehr in die

Rentenversicherung einbezahlt haben, auch mehr bekommen als

diejenigen, die weniger einbezahlt haben“, sagte der Geschäftsführer

der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), Hubertus

Pellengahr, am Montag in Berlin. Insbesondere der nun geplante

Verzicht auf eine Bedürftigkeitsprüfung in der Grundrente sei nicht

gerecht und systemfremd. „Es wird dann nicht mehr geschaut, ob die

Menschen das Geld wirklich brauchen oder ob sie durch private

Vorsorge, das Einkommen des Partners oder Wohneigentum sogar ganz gut

versorgt sind. Stattdessen wird Steuergeld auf Kosten der Jüngeren

verteilt. Das ist ungerecht, hilft nicht gegen Altersarmut und

verhindert einmal mehr, das Rentensystem demografiefest zu machen“,

sagte Pellengahr. „Der Regierungskoalition stünde es gut zu Gesicht,

aus Respekt vor der von ihr eingesetzten Rentenkommission, erst

einmal deren Vorschläge im Kampf gegen Altersarmut abzuwarten.“

Rentenexperte Prof. Dr. Christian Hagist sagte: „Eine Grundrente

ohne Bedürftigkeitsprüfung führt zu milliardenschweren

Mitnahmeeffekten auf Kosten der Steuerzahler. Eine ursprünglich von

Heil angekündigte Grundrente, die eine Bedürftigkeitsprüfung vorsah,

hätte rund 200 Millionen Euro jährlich gekostet.“ Ökonomen schätzen

die Kosten für die nun vorgestellten Pläne zur Grundrente auf bis zu

acht Milliarden Euro pro Jahr.

SPD-Arbeitsminister Heil hat eine Grundrente vorgeschlagen, die

anders als bislang geplant ohne Bedürftigkeitsprüfung ab 2021

ausgezahlt werden soll. Es soll einen Steuerzuschlag für Versicherte

geben, wenn sie mindestens 35 Jahre „Grundrentenzeiten“ vorweisen

können. Sie soll nicht nur für Neurentner gelten, sondern auch für

bisherige Rentner.

