Säule unseres Sozialsystems / Die Hauptfürsorgestellen feiern ihren 100. in Berlin

Alles beginnt im Winter 1919. Der Erste Weltkrieg

ist gerade erst vorbei. Eine halbe Million Kriegsbeschädigte und

unzählige Kriegswaisen und -witwen stehen vor einer sozialen Notlage.

Die ersten staatlichen Hauptfürsorgestellen entstehen.

Diese Geburtsstunde würdigt die Bundesarbeitsgemeinschaft der

Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen (BIH) mit einem Festakt am

7. Februar in Berlin. „Vor genau 100 Jahren wurde ein wichtiger

Baustein für unser heutiges Sozialsystem gelegt“, so BIH-Vorsitzender

Christoph Beyer. Um 16 Uhr eröffnet er die Feier in der

Heilig-Kreuz-Kirche in Berlin Kreuzberg. Zahlreiche Gäste aus

Politik, Wirtschaft und Gesellschaft werden erwartet. Es geht um

Inklusion und Demokratie, um die Teilhabe am Arbeitsleben und ja,

auch um die Fürsorge als gesellschaftliche Aufgabe.

Kurz nach dem Ersten Weltkrieg bestand die Aufgabe der

Hauptfürsorgestellen darin, die Kriegsbeschädigten im medizinischen

Bereich und bei der Wiedereingliederung in Arbeit zu unterstützen.

Hinterbliebene waren sozial abzusichern. In den vergangenen 100

Jahren haben sich ihre Aufgabenbereiche verändert. Neue Gesetze für

weitere Zielgruppen wurden erlassen, haben die Arbeit der

Hauptfürsorgestellen geprägt und vorangetrieben.

Im Jahr 1920 nahmen die ersten Interessenvertretungen der

schwerbeschädigten Beschäftigten ihre Arbeit auf. Hinzu kam die

Grundlage für einen besonderen Kündigungsschutz. Mit dem Gesetz zur

Beschäftigung Schwerbeschädigter, das 1953 in Kraft trat, mussten

Arbeitgeber erstmals eine Ausgleichsabgabe abführen. Diese Einnahmen

ermöglichten den Hauptfürsorgestellen neue Perspektiven, ihr Klientel

gezielter zu unterstützen, z.B. durch technische Arbeitshilfen. Die

größte Errungenschaft brachte das Jahr 1974: Das

Schwerbehindertengesetz sichert seitdem schwerbehinderten Menschen

einheitliche Rechte zu, unabhängig von der Ursache der Behinderung.

Seit Juli 2001 werden die Hauptfürsorgestellen durch die neu

geschaffenen Integrationsämter unterstützt. Beide sind unter dem

Dachverband der BIH angesiedelt. Die Hauptfürsorgestellen sind

seither ausschließlich für die Kriegsopferfürsorge und andere

Zielgruppen des sozialen Entschädigungsrechts wie Opfer von

Gewalttaten zuständig, während die Integrationsämter die Teilhabe von

Menschen mit Behinderungen am Arbeitsleben fördern.

Auch heute entwickelt sich die Arbeit der Hauptfürsorgestellen

stetig weiter. Aktuell geht es um die Umsetzung des

Bundesteilhabegesetzes und die Reform des sozialen

Entschädigungsrechts. Auf dem Festakt gedenken die Gäste einer

Institution, die vielen Menschen Halt und Zuversicht gegeben hat.

Vieles hat sich verändert, aber eines ist geblieben: „Wer einmal bei

uns im System aufgenommen wurde, sei es, weil er Gewalt durch Krieg

oder Missbrauch erfahren hat, der bekommt von uns lebenslang

Unterstützung“, so BIH-Geschäftsführerin Carola Fischer. Damals so

wie heute steht für die Hauptfürsorgestellen der Mensch im

Mittelpunkt.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und

Hauptfürsorgestellen (BIH) ist ein Zusammenschluss aller

Hauptfürsorgestellen und Integrationsämter im Bundesgebiet sowie der

Mehrheit der Versorgungsverwaltungen. Die BIH vertritt die Interessen

ihrer Mitglieder bei der Weiterentwicklung des Behindertenrechts und

des Sozialen Entschädigungsrechts beim Bundesministerium für Arbeit

und Soziales, bei der Bundesagentur für Arbeit und in der

Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation.

