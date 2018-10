Kölner Stadt-Anzeiger: Zweifel an Suizidtheorie – Syrer in JVA meldete Brand selbst

Nach dem Tod eines syrischen Häftlings in Folge eines

Zellenbrandes in der JVA Kleve gibt es Zweifel daran, dass es sich um

einen Selbstmord handelt. In einem neuen Bericht des

NRW-Justizministeriums, der dem „Kölner Stadt-Anzeiger“

(Freitag-Ausgabe) vorliegt, heißt es, der Syrer habe „entgegen

bisheriger Annahme am Brandtag gegen 19:19:10 Uhr die

Gegensprechanlage in dem Haftraum 143 betätigt“. Diese Erkenntnis

werde durch einen Datenträger belegt, der jetzt bei einem in der JVA

Geldern ansässigen Fremddienstleister aufgetaucht sei. Nun werde

durch die Staatsanwaltschaft ermittelt, warum das durch die

Gegensprechanlage ausgelöste Lichtsignal deaktiviert wurde. Der Syrer

saß wegen einer Verwechslung in Haft.

