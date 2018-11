Mittelbayerische Zeitung: Gefährliche Muskelspiele / Putin will mit der militärischen Eskalation im Krim-Konflikt von innenpolitischen Problemen ablenken. Noch prekärer ist die Lage Poroschenkos. Von Ulrich Krökel

Ein Frachter stellt sich zur Seeblockade quer.

Marineboote rammen einander. Spezialkräfte kapern feindliche Schiffe.

Schüsse fallen. Die russisch-ukrainischen Kampfszenen, die sich in

der Meerenge von Kertsch abgespielt haben, könnten aus einem

Kriegsfilm stammen. Und tatsächlich dürfte genau das der Sinn der

brandgefährlichen Operation gewesen sein: Spannung zu erzeugen,

womöglich sogar Ängste zu schüren, damit sich der Blick der Russen

auf Blick auf das filmreife Geschehen richtet. Moskau will ablenken

von anderen, eher innenpolitischen Krisen. Bleibt die Frage: Wer

treibt diese pyromanischen Spielchen und warum? Eine Antwort zu

geben, fällt nicht ganz leicht, denn der Vorfall vor der Küste der

annektierten Krim ist noch nicht eindeutig aufgeklärt und gibt

ohnehin beiden Seiten Interpretationsspielraum. Nach allem, was

bislang bekannt ist, haben sowohl die russische als auch die

ukrainische Führung ihre jeweilige Auslegung der geltenden

Hoheitsrechte im Asowschen Meer dazu genutzt, zu provozieren

beziehungsweise ein Exempel zu statuieren. Nach Moskauer Deutung sind

ukrainische Marineboote illegal in russische Gewässer eingedrungen

und wurden gestoppt. Nach Kiewer Interpretation hatten die eigenen

Schiffe ein Durchfahrtsrecht und wurden angegriffen. Zynisch

formuliert, könnte man sagen: Es ist alles wie immer in

geopolitischen Konflikten. Jeder erzählt seine Geschichte, die man

glauben kann oder nicht. Kein Grund zur Panik also. Die schlechte

Nachricht lautet, dass offenbar beide Seiten zündeln, weil sie ein

Interesse an einer Verschärfung der Lage haben. So steht Präsident

Wladimir Putin in Russland seit Monaten unter Druck, weil eine

unpopuläre Rentenreform seine Beliebtheitswerte auf eine ungewohnte

Talfahrt geschickt hat. In solchen Situationen sucht Putin geradezu

reflexhaft nach Möglichkeiten zur außenpolitischen Profilierung. Noch

prekärer ist allerdings die innenpolitische Lage des ukrainischen

Präsidenten Petro Poroschenko. Im kommenden März muss er sich der

Wiederwahl stellen, und nach dem aktuellen Stand der Umfragen sind

seine Chancen äußerst dürftig. Da ist die Versuchung riesengroß, mit

nationalistischen Parolen oder militärischen Taten zu punkten. Sein

Vorstoß, das Kriegsrecht im Land einzuführen, ist – wieder zynisch

gesprochen – der beste Wahlkampftrick, den sich seine Strategen

hätten einfallen lassen können. Sollte auch das nicht helfen, bliebe

ihm noch der Notausstieg. Er könnte die Wahl verschieben und als

Kriegsrechtspräsident weiterregieren. Es gibt also keinen

Alleinschuldigen, sondern zwei Schuldige für die Eskalation in der

Meerenge von Kertsch. Vor diesem Hintergrund kann man nur hoffen,

dass der innere Druck in Kiew und/oder Moskau nicht noch weiter

steigt und sich die Lage in der Ostukraine nicht wieder zuspitzt. Die

gute Nachricht lautet, dass zumindest die ukrainische Führung dies

nicht wollen kann, da sie dem großen Nachbarn militärisch

hoffnungslos unterlegen ist. Außerdem würde Poroschenko damit seinen

Rückhalt im Westen aufs Spiel setzen, insbesondere in der EU, für die

ein neuer Ukraine-Krieg das Allerletzte wäre, was sie brauchen kann.

Und Putin? Der Kremlchef hat längst große Routine darin entwickelt,

durch Militäroperationen die nationale Stimmung im Land anzuheizen

und sich auf diese Weise Entlastung zu schaffen. So war es schon 2000

mit dem Tschetschenienkrieg, der ihm ins Amt verhalf. So war es 2008

in Georgien, als er das Machtkonstrukt mit Interimspräsident Dmitri

Medwedew absichern wollte. Und so war es eben auch 2014 bei der

Annexion der Krim und im Jahr darauf in Syrien. Putin weiß also, was

er tut. Hoffentlich.

