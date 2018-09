Mittelbayerische Zeitung: Koalition der Getriebenen / Will die schwarz-rote Regierung wieder Vertrauen zurückgewinnen, muss sie durch wirkliche Sacharbeit überzeugen / Von Reinhard Zweigler

Eine Regierungskoalition ist keine Wunschehe,

bei der sich liebende Partner ewige Treue schwören. Die jetzige GroKo

ist vielmehr die letzte verbliebene, halbwegs vernünftige politische

Not-Ehe. Wäre sie vor einem halben Jahr nicht doch noch zustande

gekommen, hätte der Ausweg aus der Krise nur Neuwahlen bedeuten

können. Allerdings war die Unwägbarkeit des Ausgangs eines erneuten

Urnengangs für den Bundestag zugleich ein gewichtiges Argument für

eben jene GroKo, die das Land seither ertragen muss. Und was das

Schlimme ist, nur notdürftig zusammengezimmert, quält uns dieses

Regierungsbündnis von Beginn an mit Streitereien, dass es einen

graust. Das kleine Pflänzchen Vertrauen, das Grundlage jeder

Zusammenarbeit in einer Regierung – wie im Verhältnis zum Volk – ist,

wurde immer wieder zertrampelt. Und zwar nicht nur von „Crazy Horst“,

der seine politische Dauerfehde mit Flüchtlings-Kanzlerin Angela

Merkel bis an den Kabinettstisch trägt, sondern auch von der

Kanzlerin selbst sowie von der offenbar überforderten SPD-Chefin

Andrea Nahles. Als wäre das unsinnige, von Seehofer auf die Bühne

gebrachte Sommertheater zur Zurückführung registrierter Flüchtlinge

an der Grenze nicht schon des Üblen zu viel, stand die letzten drei

Wochen der „Fall Maaßen“ auf dem Spielplan. Im Unterschied zum

Theater gab es allerdings kein Szenarium, keinen Plan, sondern man

stolperte munter in Richtung Abgrund. Dass der umstrittene

Verfassungsschutz-Chef nun doch nicht zum besser besoldeten

Innen-Staatssekretär wegbefördert, sondern „nur“ Sonderberater des

Innenministers wird, gehört zu diesem absurden Theater halbgarer

Entscheidungen der drei GroKo-Oberen. Seehofer, Merkel und Nahles

hatten offenbar kein Gespür mehr dafür, welchen Sturm der Entrüstung

ihre Entscheidung im Fall Maaßen vom letzten Dienstag im Land

auslösen würde. Diese GroKo ist zu einer Koalition der Getriebenen

geworden. Getrieben von den dramatisch einbrechenden Umfragewerten

für alle drei Parteien, getrieben vom Dauerstreit zwischen den Chefs

von CSU und CDU über die Flüchtlingspolitik, getrieben vor der Angst

vor der rechtspopulistischen AfD, getrieben von der Furcht vor

Neuwahlen und vor dem Machtverlust – in Berlin, vor allem aber in

München. Vielleicht hat diese Koalition noch eine kleine Chance.

Nämlich die, durch harte Sacharbeit Probleme der Menschen zu lösen

und damit Vertrauen zurückzugewinnen. Diese Chance freilich ist

klitzeklein. Dabei liegen die Probleme, die die Menschen bewegen,

förmlich auf der Straße. Der ungelöste Diesel-Skandal stinkt zum

Himmel. Noch fehlt der Regierung der Mumm, die Autohersteller zur

Verantwortung und zu nachhaltiger Nachrüstung der Fahrzeuge zu

zwingen, die sie mit Schummelsoftware ausgerüstet haben. Berlin steht

in dieser Frage gegenüber Millionen Dieselfahrern sowie sauberer Luft

in den großen Städten in der Verantwortung. Dass sozialer Wohnungsbau

in Ballungszentren angekurbelt und wirksamer Mieterschutz eingeführt

werden muss, weiß man eigentlich seit Jahren. Nur geschehen ist

erschreckend wenig. Die tun was – hatte einst ein großer Autobauer

aus Köln geworben. Diese Regierung aber tut viel zu wenig für sichere

Renten, für Pflege, für Bildung, für Innovationen, für

Digitalisierung, für ein leistungsfähiges Breitbandnetz, für eine

bezahlbare Energiewende, für eine zuverlässige, moderne Eisenbahn.

Dass die Wirtschaft im neunten Jahr in Folge brummt, ist ein

Verdienst der Wirtschaft selbst, nicht der Regierung. Aber die muss

heute dafür sorgen, dass das auch morgen so bleiben kann. Der Bedarf

nach wirklichen Weichenstellungen in die Zukunft ist viel größer als

das politische Angebot dieser GroKo, die sich im kleinlichen Streit

selber lähmt.

