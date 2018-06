Mittelbayerische Zeitung: Mittelbayerische Zeitung Regensburg zum Asylstreit. Von Reinhard Zweigler

Erst am Wochenende beim G7-Gipfel hatte es

Angela Merkel mit dem harten Knochen Donald Trump zu tun. Der

US-Präsident ließ die sechs Alliierten im Regen stehen und

zertrümmerte schließlich per Twitter das Gesprächsformat der großen

westlichen Demokratien. Zwei Tage später ließ er sich für den Deal

mit Kim Jong-un feiern. Dabei wartete in Berlin ein vielleicht noch

härterer Knochen auf Merkel – Horst Seehofer, der seit Sommer 2015

Merkel wegen ihrer liberalen Flüchtlingspolitik in herzlicher

Feindschaft verbunden ist. Allerdings kann der CSU-Chef nicht mehr

von München aus gegen die „Herrschaft des Unrechts“ auskeilen,

sondern muss die deutsche Migrations- und Flüchtlingspolitik nun

selbst regeln. Einen Tag bevor der Bundesinnenminister gestern seinen

Masterplan zur Migration öffentlich machen wollte, fuhr ihm Merkel

heftig in die Parade. Aus dem Masterplan wurde ein politisches

Desasterstück. Bei Trump hätte Merkel so etwas niemals tun können.

Beim Bundesinnenminister schon, denn der ist der Richtlinienkompetenz

der Regierungschefin untergeordnet. Allerdings ist das nur formale

Praxis. Im Kern geht es um ein tiefes politisches Zerwürfnis zwischen

den beiden Alphatieren der Union. Ob Flüchtlinge, die bereits in

anderen EU-Staaten registriert sind – was anhand der

Fingerabdruck-Datei Eurodac relativ schnell festzustellen wäre -, an

der Grenze abgewiesen werden können oder nicht, ist der Kern des

erbitterten Streits zwischen Seehofer und Merkel. Nachgeben will

keiner. Seehofer will den harten Hund geben und rigoros an der Grenze

zurückweisen lassen, wer über einen sicheren Drittstaat einreiste. In

seiner unversöhnlichen Haltung wird er getrieben von nicht

berauschenden Umfragewerten der CSU, von Markus Söder, der alle

Register zieht, um sich die Alleinherrschaft der Christsozialen im

Freistaat zu sichern, und nicht zuletzt gejagt von einer

populistischen Alternative für Deutschland, die Merkels

Flüchtlingspolitik für den bevorstehenden Untergang Deutschlands

verantwortlich macht. Rechtlich allerdings ist Seehofers

Zurückweisungs-Kurs komplizierter, als er glauben machen will. Im

schwarz-roten Koalitionsvertrag steht zudem nichts von

Zurückweisungen an der Grenze. Da ist vielmehr ganz grundsätzlich die

Rede davon, dass sich die Zustände des Jahres 2015 nicht wiederholen

dürften. Daraus leitet Seehofer jedoch die Rechtfertigung dafür ab,

über den Koalitionsvertrag hinaus gehen zu können. Und zugleich

beruft er sich auf die Buchstaben von Artikel 18 des Asylgesetzes,

wonach Ausländern die Einreise zu verweigern ist, wenn sie aus einem

sicheren Drittstaat einreisen. Allerdings unterschlägt der CSU-Chef,

dass von der Einreiseverweigerung abzusehen ist, wenn Deutschland

aufgrund von EU-Rechtsvorschriften für das Asylverfahren zuständig

ist. Nach EU-Recht muss ein Verfahren durchgeführt werden, um den

Staat zu bestimmen, der für das Asylverfahren (eigentlich) zuständig

ist. Der Extrakt der komplizierten Asylrechts-Materie lautet: So

einfach, wie sich Seehofer Zurückweisungen an der Grenze vorstellt,

ist es in der rechtsstaatlichen Praxis nicht. Auf der anderen Seite

hat Merkel die EU im Blick. Sollte Deutschland anfangen, in großem

Stil Flüchtlinge an der Grenze abzuweisen, würde das Problem nur

weitergegeben wie eine heiße Kartoffel. Etwa an Österreich, von dort

nach Ungarn, das wiederum den Nicht-EU-Staat Serbien behelligen

würde. Unter dem Blickwinkel, dass die ohnehin zerstrittene

Europäische Union in dieser Frage zusammenhalten sollte, agiert

Merkel. Sie hofft auf eine Verständigung der EU-Spitzen Ende Juni.

Seehofer ist das jedoch viel zu vage. Er will und muss endlich

liefern. Keine guten Aussichten für eine Verständigung im neu

aufgewärmten Flüchtlings-Dauerstreit.

