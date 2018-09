Mittelbayerische Zeitung: Seltsame Gesichtswahrung / Maaßen wird überraschend zum Innen-Staatssekretär befördert. Damit hat sich Seehofer durchgesetzt. Aber auch Merkel und Nahles haben etwas erreicht. Von Reinhard Zweigler

Zu einem riesigen Heißluftballon hatten Horst

Seehofer, Andrea Nahles und Angela Merkel den Fall des

Verfassungsschutz-Präsidenten Hans-Georg Maaßen in den vergangenen

zwei Wochen aufgeblasen. Es hagelte Forderungen nach Maaßens Rauswurf

aus dem Amt, vor allem von SPD-Chefin Nahles. Die hatte sich verdammt

weit aus dem Fenster gelehnt. Das Kanzleramt ließ durchsickern, dass

der Spitzenbeamte nicht länger tragbar sei. Nur Horst Seehofer hielt

in Treue fest zum obersten Schlapphut des Inlandsgeheimdienstes. Doch

wer meinte, der gestrige Krisengipfel der drei Großkopfeten der GroKo

werde mit einem gewaltigen Donnerwetter enden, etwa dem Rauswurf von

Maaßen und Seehofers Entlassung aus dem Ministeramt durch die

Kanzlerin gleich mit, der wurde von einer Volte überrascht, die kaum

einer vorhergesehen hatte. Das Koalitions-Trio verständigte sich auf

eine seltsame Form der Gesichtswahrung: Maaßen verliert den

Spitzenjob beim Verfassungsschutz, wird allerdings im Gegenzug zum

Innenstaatssekretär im Hause Seehofer wegbefördert. Gestern wurde mit

einem leisen Psst Luft aus dem Polit-Ballon gelassen. Auf solch einen

Coup muss man erst mal kommen. Auf den ersten Blick betrachtet, hat

sich Horst Seehofer durchgesetzt, der weiterhin seine schützende Hand

über den beamteten Kritiker von Merkels Flüchtlingspolitik halten

kann. Auf den zweiten Blick wird jedoch deutlich, dass auch der

knorrige Bundesinnenminister den hoch umstrittenen Maaßen nicht im

angestammten Amt halten konnte. Seehofer ist, schaut man nüchtern auf

das gestrige Berliner Ergebnis, Merkel in einem Punkt unterlegen. Der

stufenweise Abstieg des einstigen starken bayerischen Löwen setzt

sich nach seinem Abschied als Ministerpräsident aus München und dem

Gewichtsverlust auf dem letzten CSU-Parteitag fort. Allerdings ist

Seehofer – und mit ihm die CSU-Landesgruppe in Berlin – noch so

mächtig, dass Merkel ihn jetzt nicht einfach aus dem Amt jagen kann.

Das würde ohne Zweifel das Ende der jetzigen, äußerst fragilen

Koalition bedeuten – und auch Merkels Langzeitkanzlerschaft abrupt

beenden. Merkel und Seehofer sind wie zwei angeschlagene Boxer, die

sich zwar immer noch attackieren, aber gegenseitig auch stützen. Vor

dem völligen Absturz. SPD-Chefin Angela Nahles wiederum hatte als

erste aus der GroKo-Spitze zum Abschuss Maaßens geblasen und dabei

den Mund zu voll genommen. Sie hatte damit nicht nur Merkel unter

enormen Druck gesetzt, sondern auch eine Haltelinie beschrieben,

hinter die die SPD nicht zurückgehen durfte. Nun darf man gespannt

sein, wie die SPD-Vorsitzende und Pipi-Langstrumpf-Verehrerin diesen

seltsamen Kompromiss erklären wird. Maaßen ist zwar weg aus dem

obersten Verfassungsschutzamt, doch an eine Beförderung auf einen

Staatssekretärsposten, auf dem er noch viel näher an der Politik ist

als vorher, hätte Nahles wohl im Traum nicht gedacht. Nun muss sie

ihren verblüfften Genossen und staunenden Wählern die gestrige Lösung

im Kanzleramt Pipi-Langstrumpf-mäßig schön bunt anmalen, wie sie ihr

gefällt. Freilich kann die gestrige, seltsame und nur vordergründig

gesichtswahrende Lösung des Falles Maaßen nicht darüber

hinwegtäuschen, dass es in dieser GroKo zugeht wie in einem Tollhaus.

Als hätte das Land keine anderen Probleme, als würden nicht Mieten

explodieren, Dieselfahrer verunsichert, als hätte man nicht genug

Probleme mit Migration, Kriminalität und Abschiebung und als würde

Deutschland international nicht dringend als Stabilitätsanker

benötigt, zwang Berlin dem Land eine zweitrangige Politposse auf. Und

dabei erbebte die schwarz-rote Regierung wieder einmal in ihren

Grundfesten. Wann fangen die endlich an, vernünftig zu regieren?

