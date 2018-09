Westfalenpost: Lorenz Redicker zu Kosten der Mobilität

Es ist noch nicht so lange her, da diskutierte die

Republik über den kostenlosen Nahverkehr. Den hatte die

Bundesregierung vorgeschlagen, als eine Maßnahme zur Senkung der

Stickoxid-Belastung in Städten. Eine Mehrheit der Experten stellte

sich eher gegen den Null-Tarif – das Geld sollte besser in die

Ausweitung des Angebotes wandern. Tatsächlich geht die Reise aber

genau in die andere Richtung. Fahrscheine für Busse und Bahnen werden

immer teurer, haben die allgemeine Inflation und auch die

Preissteigerungen rund ums Auto in den vergangenen zwei Jahrzehnten

weit abgehängt. Der Preis ist zweifelsfrei nicht die einzige, aber

eine wichtige Zugangshürde für die Nutzung von Bussen und Bahnen. Und

wenn man selbst als Einzelperson für die Busfahrt in die Stadt mehr

bezahlen muss als für eine Stunde Parken, dann stimmen zumindest die

gefühlten Relationen nicht mehr. Eine Debatte über die Preise im

öffentlichen Nahverkehr ist also weiterhin geboten. Ja, wir brauchen

mehr Geld für ein besseres Angebot. Aber das muss bezahlbar bleiben,

in den Städten und auch auf dem Land.

