Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik – Bundesfreiwilligendienst: Engagement in sozialen Sektor wird unattraktiver

Der Bundesfreiwilligendienst als eine Stütze des

sozialen Sektors wird immer unattraktiver in Sachsen-Anhalt. In nur

vier Jahren sank die Zahl der freiwilligen „Bufdis“ von rund 3.200

auf zuletzt 2.070 zum Jahresende 2017. Dies bedeutete einen Rückgang

um 35 Prozent, berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche

Zeitung (Freitagsausgabe) mit Bezug auf Parlamentsanfragen von Grünen

und AfD. „Wenn die Wirtschaft gut läuft, wird der Freiwilligendienst

uninteressanter“, sagte SPD-Arbeitsmarktexperte Andreas Steppuhn der

Zeitung. Der Landtagsabgeordnete ist gleichzeitig der Chef der Tafeln

in Sachsen-Anhalt. „Auch wir haben ein Problem, Stellen zu besetzen,

vor allem im ländlichen Raum.“ Diese Tendenz habe sich in den

vergangenen Jahren verschärft.

Von etwa 10.000 aktuell verfügbaren „Bufdi“-Stellen in

Sachsen-Anhalt sind lediglich rund 2.100 besetzt. Zum einen ist es

zwar gewollt, dass das Angebot groß ist, wie das zuständige Bundesamt

für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben klarstellt. Zum

anderen klagen große Träger der Wohlfahrtshilfe aber über

Schwierigkeiten, Junge und auch Ältere zu gewinnen. So etwa die

Arbeiterwohlfahrt AWO: „Beliebt ist zwar das Engagement als Erzieher

und im Krankenhaus“, sagte Sascha Dilly, Fachbereichsleiter im

Landesjugendwerk. „Schwierig ist es hingegen bei der Pflege, was

keine guten Perspektiven für den Fachkräftemangel erlaubt.“ Offenbar

biete der Pflegesektor für junge Menschen kaum noch Anreize. „Ganz

offensichtlich liegt das an der späteren Bezahlung in diesem

Berufsfeld, außerdem ist es ein Knochenjob.“ Stark betroffen vom

Mangel sei der Burgenlandkreis im Landessüden, aber auch Börde und

Altmark im Norden. „Wenn wir es jetzt schon nicht schaffen, diese

Stellen zu besetzen, ist das ein schlechtes Zeichen für die kommenden

Jahre“, sagte Dilly der Zeitung.

Der Bundesfreiwilligendienst nimmt seit 2011 die Rolle des

früheren Zivildienstes ein, der mit dem Aussetzen der Wehrpflicht

wegfiel. Junge „Bufdis“ bereiten sich mit ihrem Engagement auch auf

den Beruf vor und absolvieren auf diese Weise Pflichtpraktika. Der

Verdienst ist gering: Das Rote Kreuz zahlt zum Beispiel 400 Euro im

Monat.

