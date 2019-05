Mitteldeutsche Zeitung: zu Einwegbechern

Die Deutschen werfen jährlich 5,8 Milliarden

Einweg-Becher weg. Davon wird kaum einer dem Recycling zugeführt. Sie

werden verbrannt oder in ferne Länder verschifft, wo sie nicht selten

in Flüssen und Meeren landen. Gewiss machen die Becher nur einen

Bruchteil der Plastikflut aus. Doch das darf keine Ausrede sein.

Kaum ein Alltagsgegenstand symbolisiert die für das Klima bedrohliche

„Mir doch egal“-Attitüde besser als der Coffee-to-go-Becher.

Zugleich dürfte kaum ein anderes umweltschädliches Produkt im Alltag

so leicht zu ersetzen sein. Ein Mehrwegbecher ist wahrlich keine

Zumutung.

