Mitteldeutsche Zeitung: zur Neujahrsansprache der Kanzlerin

„Demokratie lebt vom Wechsel“, sagt Merkel. Doch sie

will den geordneten, den selbstbestimmten Übergang. Schafft sie

2019, wird sie ihr Ziel, bis zum Ende der Wahlperiode als

Regierungschefin im Amt zu bleiben, auch erreichen. Doch längst

werden Szenarien durchgespielt, was die Landtagswahlen hier im Osten

bringen könnten: Politische Verhältnisse, in denen angesichts der

Stärke der AfD nur Viel-Parteien-Bündnisse unter Beteiligung der

Linken neue Regierungen ermöglichen. All das könnte das schwarz-rote

Bündnis in Berlin sprengen.

