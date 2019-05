Neue Westfälische (Bielefeld): Bundesregierung erleichtert Fachkräftezuzug Dringend benötigt Dirk Müller

Besser als ihr Ruf präsentiert sich die

Bundesregierung. Dass sie durchaus in der Lage ist, geplante und

vereinbarte politische Vorhaben auch umzusetzen, zeigt sie bei der

von der Wirtschaft händeringend ersehnten Erleichterung des Zuzugs

von Fachkräften aus dem Ausland. Wer entsprechend qualifiziert ist,

kann – auch wenn er nicht aus der EU kommt – vom kommenden Jahr an in

Deutschland arbeiten oder befristet auf Jobsuche gehen. Auf 1,2 bis

1,6 Millionen Stellen wird der Fachkräftemangel derzeit beziffert –

wer in diesen Wochen mit Handwerksmeistern, mittelständischen

Unternehmern, Spediteuren oder Pflegeeinrichtungen spricht, dem

schallt der Ruf nach qualifiziertem Personal überall laut entgegen.

Dabei ist es nicht allein die brummende Wirtschaft, die den Bedarf

nach Arbeitskräften wachsen lässt. Der Arbeitsmarkt im alternden

Deutschland hat ein demografisches Problem, dem mit der erwarteten

Zuwanderung wohl nicht einmal ausreichend abgeholfen werden kann.

Hinter den Kulissen war um den Plan lange gerungen worden. Treibende

Kraft war die SPD, die hartnäckig auf einer Regelung zur geordneten

Einwanderung nach Deutschland bestand. Sie musste dem

Koalitionspartner entgegenkommen; die Union verknüpft das Vorhaben

mit erleichterten Abschiebungen für Migranten, die hier keine Chance

auf Anerkennung als Asylberechtigte haben. Tatsächlich könnte das

neue Gesetz sogar das Asylsystem entlasten, wie etwa der Bielefelder

OB Pit Clausen erwartet. Mancher, der bisher über einen Asylantrag

einen Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt erhoffte, kann sich nun um

ein reelleres Szenario kümmern. Dennoch wird viel von der

Ausgestaltung des Gesetzes im Detail abhängen. Skeptiker warnen vor

einem Nachlassen der Konjunktur – was, wenn dann plötzlich mehr

Arbeitskräfte da sind, als gebraucht werden? Schon werden neue

Belastungen für die Sozialsysteme prognostiziert, denen der

Gesetzgeber mit einer regelmäßigen Überprüfung der Regelungen

begegnen will. Anderen geht die Öffnung nicht weit genug, sie

verurteilen die Reduzierung von Menschen auf wirtschaftliche

Ressourcen. Dabei darf nicht übersehen werden, welche

Integrationsleistungen ohnehin zu erbringen sind. Menschen, die hier

eine berufliche Zukunft und Existenzsicherung haben, haben es in

jedem Fall leichter, integrierter und gleichberechtigter Teil der

deutschen Gesellschaft zu werden. Immerhin: Deutschland ist ein

Einwanderungsland – nun bekommt es das schriftlich.

Pressekontakt:

Neue Westfälische

News Desk

Telefon: 0521 555 271

nachrichten@neue-westfaelische.de

Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell