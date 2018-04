Neue Westfälische (Bielefeld): Kampfabstimmung in der SPD-Landtagsfraktion Vor großen Aufgaben Lothar Schmalen, Düsseldorf

Es ist in der NRW-SPD nicht anders als in der

Bundespartei. Bei der sogenannten personellen Erneuerung tauchen doch

wieder Personen an der Spitze auf, die auch schon in den vergangenen

wenig erfolgreichen Jahren ihrer Partei entscheidende Rollen gespielt

haben. Beide Bewerber um den wichtigen Fraktionsvorsitz im

Düsseldorfer Landtag, Marc Herter und Thomas Kutschaty, waren eng

verbunden mit der Arbeit der abgewählten rot-grünen Landesregierung.

Neue Köpfe sind sie also beide nicht. Immerhin – gegenüber dem jetzt

ausscheidenden Fraktionsvorsitzenden Norbert Römer (71) vertreten der

43-Jährige Herter und der 49-jährige Kutschaty eine neue Generation.

Ob ihre Politik neu sein wird, zeigt erst die Zukunft. Entscheidend

dürfte dabei sein, ob es der neuen Generation von SPD-Politikern

gelingt, Antworten auf die neue soziale Frage in der digitalisierten

Gesellschaft zu finden, und ob sie die SPD wieder näher an die

Bedürfnisse der normalen Bürger heranführt. Und ihre Positionen und

Angebote müssen eine echte Alternative zu der Politik der aktuellen

schwarz-gelben Landesregierung sein. Einfach ausgedrückt: Die SPD,

die von vielen Menschen nur noch als Partei von gestern wahrgenommen

wird, muss wieder eine Partei der modernen Gesellschaft werden.

Herter oder Kutschaty – auch wenn beide Kandidaten eher klein von

Wuchs sind, der Gewinner, und nicht nur er, steht vor großen Aufgaben

in der nordrhein-westfälischen SPD.

Pressekontakt:

Neue Westfälische

News Desk

Telefon: 0521 555 271

nachrichten@neue-westfaelische.de

Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell