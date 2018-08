Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar Rückzahlungsforderungen an Flüchtlings-Bürgen Nächstenliebe wird bestraft Frank Hartmann

Wer eine Bürgschaft für jemanden übernimmt, darf

sich nicht darüber beschweren, wenn er im Fall der Fälle zur Kasse

gebeten wird. Aber auf keinen Fall so, wie Stefan Straube-Neumann aus

Hille im Kreis Minden-Lübbecke das gerade erlebt. Der hat für eine

sechsköpfige syrische Familie gebürgt, um ihr den Aufenthalt in

Deutschland zu ermöglichen. Nun soll er fast 50.000 Euro zahlen, die

die Familie an Sozialleistungen erhalten hat. Rückwirkend. In einer

vergleichbaren Situation befindet sich der Kirchenkreis Lübbecke. Der

hat aus christlicher Nächstenliebe 2014 zwölf Syrer ins Lübbecker

Land geholt, um sie vor der im Land wütenden IS-Terrormiliz zu

retten. Darunter eine ältere Frau, heute 77 Jahre alt. Allein für die

Frau verlangt die Stadt Lübbecke 12.000 Euro zurück. Dagegen hat der

Kirchenkreis geklagt, vor dem Verwaltungsgericht Minden allerdings

verloren: Die Klage wurde abgewiesen. Wie kann es sein, dass ein

humanitäres, ein christliches, ein zutiefst menschliches Hilfsangebot

damit endet, dass die Helfer – trotz Anerkennung ihrer Schützlinge

als Flüchtlinge – staatliche Sozialleistungen zurückzahlen müssen?

Diesen Widerspruch sieht sogar der Mindener Verwaltungsrichter so,

der früher im Sinne der Flüchtlings-Bürgen geurteilt hat, aufgrund

höchstrichterlicher Rechtsprechung seit Januar 2017 aber den Behörden

Recht geben muss, die Sozialleistungen zurückfordern. Ja, der

Verwaltungsrichter hat die Klage des Kirchenkreises Lübbecke gegen

die Stadt abgewiesen. Aber er hat auch eine höchst bemerkenswerte

Randbemerkung gemacht. Er sagte mit Blick zur Bank der Kläger: „Sie

sind ein Stück zum Spielball der Politik geworden.“ Der

Straube-Neumann, der Kirchenkreis und alle anderen Bürgen haben sich

fest darauf verlassen, dass ihre Bürgschaft befristet ist und endet,

wenn ihre Schützlinge als Flüchtlinge anerkannt sind. Es hat ihnen

vor der gegenteiligen Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts auch

nie jemand etwas anderes gesagt – keine der Behörden, die jetzt Geld

zurückverlangen, und auch kein Politiker, der Gesetzgeber. Es wäre

angebracht, dass die OWL-Landtags- und Bundestagsabgeordneten sich

äußern und darlegen, was sie unternehmen werden, damit die

Hilfsbereitschaft von Bürgen nicht mehr bestraft wird. Erst recht

nicht auf diese Weise.

