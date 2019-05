Neue Westfälische (Bielefeld): Zwei weitere Beschuldigte im Fall Lügde

Bielefeld. Im Fall des tausendfachen

Kindesmissbrauchs von Lügde gibt es zwei weitere Beschuldigte, von

denen die Öfffentlichkeit bislang noch nicht wusste. Das gehe aus

einem vertraulichen Bericht der Staatsanwaltschaft an den heute in

Münster tagenden Rechtsausschusses des NRW-Landtags hervor, berichtet

die in Bielefeld erscheinende „Neue Westfälische“ (Mittwoch-Ausgabe).

Seit Mitte April ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei auch

gegen einen 21-jährigen Mann mit geistigen Einschränkungen wegen des

Verdachts des schweren Kindesmissbrauchs und Besitzes von

Kinderpornografie. Der Hinweis auf diesen Beschuldigten stammt

offenbar vom inhaftierten Hauptbeschuldigten Heiko V. Außerdem

ermitteln die Behörden wegen Beihilfe zum sexuellen Kindesmissbrauch

gegen die Mutter eines Geschwisterpaares, das zu den Opfern im Fall

Lügde gehört.

Insgesamt ermitteln die Behörden im Fall Lügde nun gegen neun

Beschuldigte, von denen drei in Untersuchungshaft sitzen. Die

Ermittler geghen von 41 Opfern aus, Kinder, die zum Tatzeit zwischen

3 und 14 Jahre alt waren.

