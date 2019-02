neues deutschland: Demut hilft – Kommentarüber das Urteil des Bundesarbeitsgerichts zum kirchlichen Arbeitsrecht

Die Sonderrechte, die die Kirche in Deutschland für

sich beansprucht, kümmern trotz sinkender Zahlen von Gläubigen

erstaunlich wenige Menschen. Was von tiefer Verwurzelung in der

Gesellschaft zeugt, die niemand ernsthaft in Frage stellt. Regelmäßig

aber gibt es Gelegenheiten, jene Alleinstellung in Zweifel zu ziehen.

Warum soll sich ein Arzt im katholischen Krankenhaus dem absurden

katholischen Scheidungsverbot eifriger unterwerfen als sein

Glaubensgenosse im städtischen Krankenhaus? Oder demütiger als der

konfessionslose Kollege im eigenen Haus?

Was inzwischen zur anerkannten Entscheidungsfreiheit von Menschen

gehört, kann mit keinem guten Gewissens- oder Glaubensgrund einigen

von ihnen verboten werden. Die Berufung auf den grundgesetzlich

garantierten Schutz von Ehe und Familie hilft allerdings nicht

weiter, wenn sich beide Seiten auf ihn berufen. Hier kann nur die

gesellschaftliche Norm gelten, die für alle gilt und damit auch für

Gläubige gelten muss: das Recht auf private Entscheidung für einen

Partner, unabhängig vom Willen des Arbeitgebers.

Es soll ja Zeiten gegeben haben, in denen Gebete als sichere

Methode gegen Krankheiten, gar gegen die Verführung des Fleisches

galten. Die Kirche verlangt von ihren angestellten Ärzten inzwischen

mehr als das; sie sollte nicht ausgerechnet beim Scheidungsverbot auf

alten Zöpfen beharren. Auch beim Streikrecht gäbe es Gelegenheit, auf

angestammte Privilegien zu verzichten. Und helfen könnte, was der

Kirche gut ansteht: Demut.

