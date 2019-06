neues deutschland: Kommentar zur Politiker-Solidarität mit Carola Rackete

Die Liste der Politiker, die ihre Solidarität mit

Carola Rackete ausdrücken, ist so lang wie die realen Konsequenzen

dieser Bekundungen mager sein werden. Jean Asselborn, Frank-Walter

Steinmeier und Heiko Maas stehen auf dieser Liste. So laut sie jetzt

schreien, so leise gebärdeten sie sich vorher: Mehr als zwei Wochen

dümpelte die »Sea-Watch 3« mit 52 Geflüchteten an Bord auf dem Meer.

Kein europäisches Land tat sich dabei hervor, das Patt zwischen

Matteo Salvini und Rackete aufzulösen. Tagelang beschimpfte der an

Land als »Il Capitano« gefeierte Populist die echte Kapitänin.

Widerspruchslos. Jetzt hat er sie festnehmen lassen. Und Rackete wird

zur Heldin deutscher Politiker. Der hitzköpfige Italo-Macho gegen die

kühle und entschlossene Kapitänin aus dem Norden. Das ist eine

verlockende Projektion. Sie ist trügerisch. Denn die Tragödie auf dem

Mittelmeer, deren jüngster Akt mit der Festnahme Racketes aufgeführt

wird, ist in Berlin und Brüssel mitgedichtet worden. Dort wurde eine

Politik der »Abschreckung« vorangebracht. Eine Idee so abgründig und

roh, man muss ihren Apologeten fragen: Wie viele Tote braucht es für

eine wirksame Abschreckung? 589 Menschen im Jahr? So viele sind 2019

bereits im Mittelmeer ertrunken. Oder müssen es Tausende sein, bevor

Menschen aufhören, ihrem Leid zu entfliehen? »Menschenleben zu retten

ist eine humanitäre Verpflichtung«, twittert Heiko Maas nun. In

Wahrheit steht er einer Behörde vor, die mit Deals mit libyschen

Milizen alles dafür getan hat, das Sterben auf dem Mittelmeer so

leise wie möglich vonstatten gehen zu lassen. Im Grunde ist es so:

Maas und Konsorten ziehen sich gerne blaue Europa-Hoodies an und

zeigen auf Salvini und Orbán. Mögen sie diese auch ehrlich

unansehnlich finden, so lassen sie doch gerne von anderen die

Drecksarbeit machen. Rackete könnte nun für zehn Jahre in Haft gehen.

Sie braucht den falschen Applaus nicht. »Sie handelte strikt nach

humanitären Grundsätzen«, sagt Ruben Neugebauer. Dem ist nichts

hinzuzufügen – außer einem schnellen Freispruch.

