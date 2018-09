neues deutschland: Kommentar zur Wahl des neuen Unionsfraktionschefs: Warnung an Merkel

Die Abwahl ihres Vertrauten Volker Kauder und das

Votum der Fraktionsmehrheit für den neuen Vorsitzenden Ralph

Brinkhaus ist eine Warnung an Angela Merkel. Sie weiß nun, dass sie

in Zukunft nicht mehr auf die bedingungslose Unterstützung der

Unionsfraktion zählen kann. Das freundliche Auftreten von Brinkhaus

kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die interne Revolte im Kern

von Neoliberalen und Nationalkonservativen getragen wird, die schon

länger unzufrieden mit Merkel sind. Die Unterstützer von Brinkhaus

wollen eine Union, die sich wieder deutlich von der SPD

unterscheidet. Zwar hat Merkel mit der schrittweisen Entrechtung von

Asylbewerbern schon viel dafür getan, ihren Kritikern in den eigenen

Reihen entgegenzukommen. Aber solange die Große Koalition regiert und

die Union Kompromisse mit den Sozialdemokraten schließen muss, kann

die Kanzlerin die rechten Kreise in ihrer Partei wohl nie vollkommen

zufriedenstellen.

Die Wahl des neuen Fraktionschefs war aber offensichtlich nur ein

Vorbeben. Der große Knall könnte noch kommen. Wenn im Oktober die

Landtagswahlen in Bayern und Hessen für CSU und CDU verlustreich

enden sollten, werden nicht wenige Konservative personelle

Konsequenzen verlangen. Merkel muss fürchten, dass in diesem Fall

auch ihre eigene Zukunft als Kanzlerin in Frage gestellt wird. Ein

Abtritt Merkels nach der Hälfte der Legislaturperiode wäre sicherlich

ein Kompromiss, mit dem alle in der Union leben könnten.

