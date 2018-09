Schön/Kemmer: Deutschland muss seine Rolle im internationalen Wettbewerb um die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz definieren

Bundestag konstituiert Enquete-Kommission zur

Künstlichen Intelligenz

Am morgigen Donnerstag wird im Deutschen Bundestag die

Enquete-Kommission „Künstliche Intelligenz – gesellschaftliche

Verantwortung und wirtschaftliche, soziale und ökologische

Potenziale“ konstituiert. Dazu erklären die stellvertretende

Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Nadine

Schön, und die Obfrau der Unionsfraktion in der Enquete-Kommission,

Ronja Kemmer:

Nadine Schön: „Wir müssen beim Thema Künstliche Intelligenz (KI)

in Deutschland und Europa ganz vorne mit dabei sein. Denn KI hat eine

enorme wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung. So

unterstützen KI-Technologien das Steuern von Autos und sorgen damit

für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Kranken- und Altenpfleger

werden bei ihrer Arbeit künftig von Robotern unterstützt und

Landwirte werden auf den Feldern durch KI-basierte Technologien ihre

Ernteerträge steigern. Die Anwendungsbeispiele, wie KI unseren Alltag

beeinflussen wird, sind vielfältig. KI ist damit zu einem der größten

Treiber der Digitalisierung geworden und das weltweit. Insbesondere

die USA und China agieren hier aktiv. China jedoch entwickelt diese

Technologie auf einem Wertefundamentbei dem Persönlichkeitsrechte,

ethische Aspekte und Datenschutz kaum eine Rolle spielen. Umso

wichtiger ist es, dass wir die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen

und ethischen Rahmenbedingungen definieren, mit denen wir diese

Technologie vorantreiben wollen. Dabei dürfen wir nicht nur die

nationale Perspektive einnehmen, sondern müssen unsere Rolle auch im

europäischen und globalen Kontext definieren. Nur im Schulterschluss

mit unseren europäischen Partnern und mit innovationsoffenen

Rahmenbedingungen werden wir im Wettbewerb mit China und den USA

bestehen können. Das ist eine Mammutaufgabe. Deshalb müssen wir das

Thema breit und intensiv diskutieren. Dafür gibt es keinen besseren

Ort als den Deutschen Bundestag. Hier, im Herzen der Demokratie,

werden die Abgeordneten in der Enquete-Kommission gemeinsam mit

Experten aus der Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft Antworten

darauf finden, wie wir diese Herausforderung meistern können.“

Ronja Kemmer: „Künstliche Intelligenz (KI) ist die

Schlüsseltechnologie der Zukunft, die alle gesellschaftlichen und

wirtschaftlichen Bereiche durchdringen und große Veränderungen mit

sich bringen wird. In der KI-Technologie liegen riesige Chancen für

die Bewältigung großer Herausforderungen wie die Heilung von

Krankheiten, die Ermöglichung ganz neuer Formen von Mobilität und die

Verbesserung unserer Sicherheit. Kein anderer Bereich bietet für

unsere Wirtschaft in den nächsten Jahren ein solches

Wachstumspotenzial wie die KI. Aber es gibt gleichzeitig auch keinen

Bereich, der in den nächsten Jahren so grundlegende Fragen aufwerfen

wird. Deshalb halten wir es für besonders wichtig, dass eine

intensive und fundierte Auseinandersetzung mit KI stattfindet. Mit

der Einladung von Wissenschaftlern, Theologen, Unternehmern,

Verbänden und Sozialpartnern haben wir bei der Zusammensetzung der

Enquete-Kommission besonders darauf geachtet, dass bei einem Thema

von solcher Tragweite auch alle Teile der Gesellschaft vertreten

sind. Als CDU/CSU wollen wir ganz klar die Chancen in den Mittelpunkt

stellen, die sich mit KI für unsere Gesellschaft und für Deutschland

als Wirtschaftsstandort ergeben. Gleichzeitig werden wir besonders

darauf achten, dass dies gut überlegt und immer im Einklang mit

unserem gesellschaftlichen und kulturellen Wertefundament geschieht.

Die Stärken, über die wir in Deutschland verfügen, wollen wir im

Bereich KI voll einbringen und so die weltweite Entwicklung aktiv und

kraftvoll mitgestalten. Das –Gestalten– muss dabei im Vordergrund

stehen, denn wir wollen nicht Objekt der Entwicklungen sein, sondern

Akteure.“

