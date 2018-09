neues deutschland: kommentiert die Ereignisse im Hambacher Forst

Ein Freifahrtschein für weitere rund 20 Jahre

Abbaggerung und Verstromung von Kohle? Eigentlich müsste der fossile

Energiekonzern RWE in Jubelstürme über einen solchen Vorschlag aus

der Kohlekommission der Bundesregierung ausbrechen. Das Gegenteil ist

der Fall. Wie kann das sein, wenn doch immer mehr Großunternehmen,

Regionen und Staaten in aller Welt sich von der Kohle verabschieden

und sich Großinvestoren aus der Finanzierung zurückziehen? Es ist

längst klar, dass die Tage dieser Branche, die besonders stark zum

Klimawandel mit all seinen verheerenden Folgen beiträgt, gezählt

sind. Aus Sicht der RWE-Bosse ist die Welt offenbar ein einziger

Hambacher Forst, der Konzerneigentum ist und in dem man machen kann,

was man will: Zum Beispiel Kohlegegner dank willfähriger

Unterstützung des Staates einfach rauswerfen und energiepolitische

Entscheidungen mit der Kettensäge treffen. Offenbar glaubt RWE immer

noch, das Geschäft nach Gutdünken fortsetzen zu können. Doch

Allmachtsfantasien führen zu massivem Realitätsverlust. So auch hier,

denn in der Welt des Pariser Klimaschutzabkommens vollzieht sich

gerade eine globale Energiewende. Kohle als Energieträger wird schon

bald nicht mehr gebraucht und von immer mehr Entscheidungsträgern als

Bedrohung gesehen. Letztlich bringt RWE mit seiner Weigerung, über

einen geordneten Kohleausstieg zu reden, nur sich selbst und seine

Beschäftigten in Gefahr.

