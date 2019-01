neues deutschland: Linkspolitiker Stefan Liebich zumÉlysée-Vertrag: Vertane Chance

Die Linksfraktion im Bundestag hält den vom

Kabinett am Mittwoch beschlossenen Entwurf des „Aachener Vertrages“,

mit dem der zwischen Deutschland und Frankreich 1963 unterzeichnete

Élysée-Vertrag fortgeschrieben werden soll, für eine „arg vertane

Chance“. Stefan Liebich, außenpolitischer Sprecher der Linksfraktion,

sagte gegenüber der in Berlin erscheinenden Tageszeitung „neues

deutschland“ (Donnerstagausgabe), es sei zwar „prinzipiell gut, dass

Deutschland und Frankreich jetzt, da Grenzen und Mauern wieder

populär werden und die Europäische Union zu zerbrechen droht, an

bessere Zeiten anknüpfen wollen“. Seine Fraktion sei dafür gewesen,

einen neuen Vertrag auszuarbeiten und habe dafür auch eigene

Zielrichtungen formuliert. Allerdings habe schon der Verlauf der

Verhandlungen deutlich gemacht, dass das Ergebnis kaum diesen

Erwartungen entsprechen wird: „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am

gleichen Ort, gemeinsame Mindestlohnziele oder Mindeststeuersätze für

Unternehmensgewinne sucht man vergeblich, stattdessen setzen

Frankreichs und Deutschlands Regierung auf engere Kooperation beim

Militär und der Bekämpfung illegaler Migration.“ Liebich weiter: „So

wird man die EU nicht retten. Leider.“

