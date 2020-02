neues deutschland: Soziologe Krawinkel sammelt 100000 Euro als Reaktion auf eine AfD-Spende seines Onkels

Der Soziologe Moritz Krawinkel hat innerhalb weniger Tage schon

fast so viele Spenden für ein antifaschistisches Projekt gesammelt, wie sein

Onkel, der Berliner Immobilienunternehmer Christian Krawinkel, der AfD spendete.

“Insgesamt haben sich über 1700 Menschen beteiligt, 92.850 Euro sind

gesammelt”, so Krawinkel gegenüber “neues deutschland” (Montagsausgabe).

Christian Krawinkel sorgte kürzlich mit einer Spende über 100.000 an den

Thüringer AfD-Landesverband für Aufsehen. “Insbesondere der Thüringer

AfD-Landesverband ist Sprachrohr der extremen Rechten”, kommentiert dies im

Interview dem dem “neuen deutschland” nun Moritz Krawinkel, der Mitherausgeber

eines Buches über die Antifa-Bewegung ist. Mit Freunden kam er auf die Idee,

mindestens genau so viel Geld an Spenden für das Netzwerk “Polylux” zu sammeln,

das in Ostdeutschland Initiativen und Vereine gegen rechts unterstützt, wie sein

Onkel an die rechtspopulistische Partei spendete. Im “Familienchat” sei dies

begeistert aufgenommen worden. “Dann haben alle mit Mails an Freundinnen und

Bekannte, über die sozialen Medien und in Gesprächen auf die Aktion aufmerksam

gemacht.”

Viele Menschen merken, dass die Situation zurzeit sehr ernst ist, so Krawinkel.

“Der rechte Terror in Hanau, der antisemitische und rassistische Anschlag von

Halle, die rassistischen Drohungen eines NSU 2.0 und die AfD als politisches

Sprachrohr dieses Hasses.” Dagegen brauche es eindeutige Zeichen der Solidarität

mit den Betroffenen der faschistischen Gewalt und eine starke antifaschistische

Gegenwehr. “In der Familie, auf der Straße, in den Medien und in Parlamenten.”

Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion

Telefon: 030/2978-1722

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59019/4527750

OTS: neues deutschland

Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell