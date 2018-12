NOZ: Politikwissenschaftler warnt vorüberzogenen Erwartungen an Deutschlands Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat

Politikwissenschaftler warnt vor überzogenen

Erwartungen an Deutschlands Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat

Ulrich Schneckener sieht eine drohende Unterminierung der

Handlungsfähigkeit und Autorität des Gremiums

Osnabrück. Mit Blick auf die zweijährige Mitgliedschaft

Deutschlands im UN-Sicherheitsrat warnt der Politikwissenschaftler

Ulrich Schneckener vor überzogenen Erwartungen. „Es ist nicht die

Zeit für allzu große Erwartungen, dazu sind die politischen

Rahmenbedingungen zu ungünstig. Die weltpolitische Lage ist so

schwierig, wie seit den Blockaden des Gremiums im Kalten Krieg nicht

mehr“, sagte der Professor für Internationale Beziehungen und

Direktor des Instituts für Friedens- und Konfliktforschung an der

Universität Osnabrück der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

Bei den Kriegen in Syrien und der Ost-Ukraine habe sich der

Sicherheitsrat als „kaum funktionsfähig erwiesen. Es stehen sich zwei

konträre Positionen gegenüber, an denen Resolutionen oft scheitern.

Das unterminiert auf Dauer die Handlungsfähigkeit und Autorität des

Gremiums“. Eine überfällige Reform bei der Zusammensetzung des

Sicherheitsrates, um Lateinamerika, Asien und Afrika stärker zu

repräsentieren, sieht Schneckener in naher Zukunft dennoch nicht:

„Vorschläge dazu liegen seit 15 Jahren auf dem Tisch. Passiert ist

nichts. Es gibt dafür keine Unterstützung durch die ständigen fünf

Mitglieder.“

„Wenn es Deutschland gemeinsam mit den zwei ebenfalls nicht

ständigen europäischen Mitgliedern Belgien und Polen und den

ständigen Mitgliedern Frankreich und Großbritannien gelingt, dazu

beizutragen, dass das Gremium nicht noch weiter an Relevanz verliert,

ist schon einiges gewonnen“, sagte der Konfliktforscher weiter. Dazu

müssten die Europäer aber „konsequent an einem Strang ziehen, was

leider nicht selbstverständlich ist“. Weiter sagte Schneckener der

„NOZ“: „Deutschland sollte unter Beweis stellen, dass es den

regelbasierten Multilateralismus beim Umgang mit internationalen

Konflikten als Leitlinie ernst nimmt, dies bedeutet auch dem America

First der Trump-Regierung etwas entgegenzusetzen. Ganz ohne Konflikte

mit Washington wird das wohl nicht gehen.“

„Wenn schon Vetomächte wie die USA und Russland den Sicherheitsrat

nicht mehr wirklich als zentrale Instanz ernst nehmen, wird es für

die nichtständigen Mitglieder umso schwieriger, die Bedeutung des

Rates unter Beweis zu stellen“. Wenn es der Bundesregierung aber

gelinge, „langfristige Themen wie die Rolle von Flüchtlingen oder

Kindern in Kriegsgebieten, den Zusammenhang von Klimawandel,

Ressourcen und Sicherheit, die Weiterentwicklung von

Friedensförderung und Konfliktprävention auf der Ebene des

Sicherheitsrates zu diskutieren, ließe sich zeigen, dass der Rat

nicht in allen Punkten blockiert ist“, sagte Schneckener: „Die

Vereinten Nationen wurden schon häufig totgesagt. Wenn es sie jedoch

nicht gäbe, müsste man sie erfinden, da eine Welt ohne Vereinte

Nationen mit Sicherheit keine bessere wäre.“

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell