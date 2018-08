NOZ: Weißer Ring fordert von Krankenkassen, Online-Therapien zu erstatten

Weißer Ring fordert von Krankenkassen,

Online-Therapien zu erstatten

Vorsitzende Müller-Piepenkötter: Deutschland hinkt hinterher

Osnabrück. Angesichts langer Wartezeiten auf einen Therapieplatz

fordert die Opferorganisation Weißer Ring von den Krankenkassen,

flächendeckend Online-Therapien anzuerkennen und die Kosten zu

erstatten. Die Bundesvorsitzende Roswitha Müller-Piepenkötter sagte

der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Freitag): „Weite Bereiche in

Deutschland sind psychotherapeutisch unterversorgt. Online-Therapien

könnten das ändern und mehr Verbrechensopfer mit posttraumatischer

Belastungsstörung versorgen.“ Gerade im ländlichen Raum würden

Therapieplätze fehlen. Der Weiße Ring kritisiert die aus seiner Sicht

viel zu langen Wartezeiten auf einen Therapieplatz, die im Schnitt

bei drei Monaten liegen. Je länger ein Opfer auf eine Therapie warten

müsse, um so schlimmer sei die seelische Belastung, so

Müller-Piepenkötter.

Online-Therapie ist hierzulande noch keine Regelleistung, nur

einzelne Krankenkassen übernehmen die Kosten, etwa bei Programmen

gegen Depressionen oder Burnout. „Deutschland hinkt hinterher“,

kritisierte die Vorsitzende des Weißen Rings. Die gängigste Form der

Online-Therapie ist die Beratung per Videokonferenz, bei der sich

Therapeut und Patient vor dem Bildschirm treffen. Daneben gibt es

auch Programme, bei denen sich Patienten auf einer Plattform

einloggen und sich durch auf ihr Problem zugeschnittene

Therapiemodule arbeiten. Patienten können auch Mails an ihre

Therapeuten schicken.

Der Weiße Ring sieht neben kürzeren Wartezeiten noch weitere

Vorteile von Online-Therapien: „Menschen, die wegen einer

Angststörung, wegen Krankheit oder wegen ihres Alters nicht die

Wohnung verlassen können, könnten dennoch eine Behandlung bekommen“,

sagte Müller-Piepenkötter. Zudem seien die Kosten niedriger als die

üblichen 80 Euro pro Sitzung.

Der Weiße Ring ist Deutschland größte Hilfsorganisation für

Kriminalitätsopfer und wurde vor mehr als 40 Jahren gegründet.

