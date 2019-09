Piraten Niedersachsen fordern weitergehende Transparenzregeln als bloße Änderung des Ministergesetzes

Mit Datum vom 03.09. gab die niedersächsische

Landesregierung bekannt, einen Gesetzentwurf zur Änderung des

Ministergesetzes in den Landtag zu geben, der eine Karenzzeit für den

Wechsel aus dem Amt in die Wirtschaft von 18 Monaten vorsieht. In

dieser Zeit muss ein angedachter Wechsel angemeldet werden und kann

versagt werden, soweit durch die Beschäftigung öffentliche Interessen

beeinträchtigt werden. [1] Die Piratenpartei Niedersachsen begrüßt

diesen Schritt, hält ihn jedoch nicht für ausreichend. [2]

„18 Monate sind viel zu gering und die Beschränkungen auf die

Arten der Tätigkeiten lassen zu viel Interpretationsspielraum. Auch

dass nur das Minister- nicht aber auch das Abgeordnetengesetz

geändert wird, ist nicht ausreichend,“ bemängelt Thomas Ganskow,

Vorsitzender der Piraten Niedersachsen. „Um dem sogenannten

Drehtür-Lobbyismus wiklich Einhalt zu gebieten, muss ein Wechsel

ehemaliger Volksvertreter in Lobbytätigkeiten generell, also nicht

nur im Bereich der zuvor bearbeiteten Fachgebiete und nicht nur bei

Regierungsmitgliedern, für eine Karenzzeit von drei Jahren verboten

sein. Die Mitteilungspflicht muss also auch für ehemalige Abgeordnete

bestehen.“

Die Landesregierung sieht ihren Entwurf als Zeichen der

Transparenz, die sich aus der Notwendigkeit des kurzzeitig im Raum

stehenden Wechsels von Umweltminister Lies in die Energiewirtschaft

ergeben hat. [3] Bruno Adam Wolf, Politischer Geschäftsführer der

Piraten Niedersachsen ergänzt daher wie folgt:

„Man könnte die Gelegenheit nutzen, gleich wirkliche Transparenz

zu schaffen. So z.B. mit einem niedersächsischen Lobbyregister, was

die Regelungen für das des Bundestages nicht unterschreiten darf.

Nebeneinkünfte müssen transparent gestaltet sein. Wir wollen die

Veröffentlichungspflicht von Reden, Vorträgen, Präsentationen und

ähnlichem, die gegen offen oder verdeckt gezahltes Entgelt durch

Mandatsträger des Landtages Niedersachsen und Regierungsmitglieder

bei privaten, nicht mit der beruflichen Tätigkeit in Verbindung

stehenden Veranstaltungen gehalten werden. Denn nur so lässt sich

auch verdeckte Parteienfinanzierung oder gar persönliche Bereicherung

wenigstens ansatzweise erkennen.“

[1] http://ots.de/0FwUy8

[2] http://ots.de/1ADlBE

[3] http://ots.de/avJpWM

