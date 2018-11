rbb-exklusiv: Parteikreise: Gründer der Alternativen Mitte in Brandenburg verlässt AfD

Steffen Königer, Mitglied der AfD-Landtagsfraktion

und Sprecher der Alternativen Mitte, verlässt offenbar die AfD.

Das erfuhr der rbb aus Parteikreisen. Gründe für den Austritt

wurden zunächst nicht genannt. Sein Landtagsmandat wolle Königer aber

behalten. Für den Vormittag sei eine Pressekonferenz geplant, auf der

der 46-Jährige Details zu seinem Entschluss bekanntgeben will.

Königer gehört seit 2013 der AfD an und zog 2014 in den Landtag

ein. 2017 gründete er die Alternative Mitte Brandenburg, die sich

selbst als gemäßigte liberal-bürgerliche Plattform gegen den rechten

Flügel der AfD versteht. Im Oktober diesen Jahres hatte Königer noch

das umstrittene Online-Meldeportal gestartet, auf dem Schüler

vermeintliche Neutralitätsverstöße und Kritik an der AfD im

Unterricht melden sollten.

