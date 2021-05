Reformplan der Bundeswehr: Die Ministerin will bleiben / Kommentar von Jan Dörner

Die Verteidigungsministerin will die Truppe flexibler machen und Reibungsverluste in der Organisation beseitigen, um die Einsatzbereitschaft zu erhöhen. All dies ist richtig und überfällig (…). Allerdings: Eine Reform der Bundeswehr kostet viel Zeit und Kraft. Bis zur Bundestagswahl sind es nur noch wenige Monate. Die Reform hat keine Chance auf Umsetzung in dieser Legislaturperiode. Kramp-Karrenbauer muss also darauf hoffen, dass die Wählerinnen und Wähler der Union weitere Zeit in der Regierung zutrauen. Und dass sie ihren Wunsch erfüllt bekommt, Verteidigungsministerin zu bleiben. http://www.mehr.bz/khs139i

