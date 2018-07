Rheinische Post: Familienbund fordert Zusammenlegung von Kinderzuschlag und Kindergeld

Der Familienbund der Katholiken hat

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) dazu aufgefordert,

eine Zusammenlegung von Kinderzuschlag und Kindergeld zu

unterstützen. „Dadurch steigt die Quote der Inanspruchnahme für den

Kinderzuschlag von rund einem Drittel auf 100 Prozent“, sagte

Verbandspräsident Stefan Becker der Düsseldorfer „Rheinischen Post“

(Freitag). Ein neues Konzept des Verbandes sieht neben der

Zusammenlegung von Kinderzuschlag und Kindergeld zudem vor, dass die

Erziehungsleistung von Eltern, die Grundsicherung bekommen,

finanziell anerkannt wird. Bei ihnen würden 99 Euro des Kindergeldes

nicht auf Hartz IV angerechnet. Becker verspricht sich durch die

Reform des Kindergeldes eine wirksamere Bekämpfung von Kinderarmut.

Giffey hatte am Donnerstag keine konkrete Position zu einer

Zusammenlegung bezogen. Der Fokus liege auf einer Reform des

Kinderzuschlags, sagte sie. Den Zuschlag bekommen Familien, um nicht

in Hartz IV zu rutschten. Vielen ist die Leistung, auf die sie

Anspruch hätten, jedoch unbekannt.

