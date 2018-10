Rheinische Post: Kommentar: Saudischer Freibrief

Noch ist nicht klar, was genau im saudischen

Konsulat in Istanbul vorgefallen ist. Aber die Indizien, die darauf

hinweisen, dass Saudi-Arabien den Journalisten und Regime-Kritiker

Dschamal Chaschukdschi hat verschwinden lassen, scheinen erdrückend.

Und sollte es so gewesen sein, ist nur sehr schwer vorstellbar, dass

ein solcher Mord ohne Wissen des saudischen Kronprinzen Mohammed bin

Salman begangen werden konnte – egal, welche gesichtswahrenden

Formeln man nun finden mag, um diesen Zusammenhang zu kaschieren. Die

rückhaltlose Aufklärung des Falls, die auch von Deutschland gefordert

wird – es wird sie nicht geben. Und auch keine Konsequenzen für Riad.

Dort weiß man ganz genau, wie wichtig das Königreich für den Westen

als regionaler Verbündeter ist, als Ölproduzent und als eifriger

Käufer von europäischen und amerikanischen Waffen. Mohammed bin

Salman darf wohl auch diesmal auf den Opportunismus in Paris,

Washington und Berlin zählen. Man könnte dies kühl als Realpolitik

abhaken, wäre es nicht zugleich ein Freibrief für alle anderen

Autokraten dieser Welt.

