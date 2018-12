Rheinische Post: Kommentar / Scientology nicht mit zu viel Widerstand adeln = VON THOMAS REISENER

Die Eröffnung einer millionenschweren

Scientology-Repräsentanz in Düsseldorf dürfte für Ärger sorgen. Die

Sekte, die sich selbst als Religionsgemeinschaft versteht, ist

außerhalb der eigenen Reihen nicht besonders beliebt: Laut

Verfassungschutz strebt sie die Weltherrschaft an und will die

Wirtschaft unterwandern. Laut Sektenexperten und ehemaligen

Mitgliedern führt sie ihre Anhänger systematisch in die finanzielle

und psychische Abhängigkeit. Trotzdem sollte man der geplanten

Millioneninvestition mit mehr Gelassenheit begegnen. Nicht, weil

diese Vereinigung auch ihr Gutes hätte. Im Gegenteil. Sie ist

gefährlich und richtet bei ihren Opfern großen Schaden an. Aber man

sollte die Scientologen auch nicht mit allzu viel Widerstand adeln.

Für jeden halbwegs geradeaus denkenden Menschen ist das krude

Gedankengebäude ihres Gründers Ron Hubbard ohnehin erkennbarer

Mumpitz. Kein Wunder, dass die Sekte zumindest in Deutschland unter

radikalem Mitgliederschwund leidet. Außerdem ist es immer noch

besser, sie betreibt ihr fragwürdiges Geschäft in einer weithin

sichtbaren Repräsentanz als in irgendwelchen Hinterhof-Kaschemmen,

die dem öffentlichen Blick verborgen bleiben.

