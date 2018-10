Rheinische Post: Mohring gegen Kandidatur von Friedrich Merz für Merkel-Nachfolge: „Merz ist Mythos“

Thüringens CDU-Chef Mike Mohring hält eine

Kandidatur des einstigen Unionsfraktionsvorsitzenden Friedrich Merz

für die Nachfolge von Angela Merkel als Parteichef für

rückwärtsgewandt. „Ich bin ein Fan von Friedrich Merz. Aber Merz ist

Mythos“, sagte Mohring der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Dienstag)

über den 62-jährigen Politiker, der von 2000 bis 2002 Fraktionschef

im Bundestag war. „Wir haben in der Partei eine neue Lage und eine

Chance.“ In einem „klugen Prozess“ sollten nun die neuen Spielräume

nach 18 Jahren Amtszeit von Merkel als Parteivorsitzende genutzt

werden, um beim Bundesparteitag im Dezember in Hamburg einen

Neuaufbruch zu starten.

