Rheinische Post: Schulen brauchen mehr Hilfe gegen Gewalt

von Reinhard Kowalewsky

Die steigende Zahl von Straftaten in Schulen lässt aufmerken,

insbesondere die zunehmende Gewalt: Denn wenn es 2017 6200

Strafanzeigen wegen Körperverletzung im Klassenraum oder auf dem

Pausenhof gab, ist das nur die Spitze des Eisberges. Die meisten

Opfer von Prügelattacken trauen sich nicht, ihre Peiniger anzuzeigen

– die Dunkelziffer dürfte hoch sein. Nur bei besonders schweren

Straftaten wie Messerattacken oder Vergewaltigungen ist davon

auszugehen, dass die Behörden von den meisten Taten erfahren. Was ist

zu tun? Die Gesellschaft als Ganzes muss klarmachen, dass Gewalt im

Alltag und erst recht in Schulen nichts zu suchen hat. Die Schulen

brauchen mehr Psychologen und Sozialarbeiter, um schwierige Schüler

besser integrieren zu können. Lehrer und Eltern müssen mehr

hinschauen: Opfern muss zugehört, zu Strafanzeigen sollte angeregt

werden. Und der Staat sollte klare Kante gegen Jugendgangs zeigen –

der Gewaltkult unter manchen jungen Männern mit Migrationshintergrund

kann nicht hingenommen werden. Für Hysterie gibt es dennoch keinen

Anlass: Deutschland ist in den vergangenen Jahrzehnten ein relativ

gewaltloses Land geworden. Das muss so bleiben.

