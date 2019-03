SCHULE OHNE GLAUBENSLEHRE – Argumente für ein funktionierendes demokratisches Gesellschaftssystem

Bis zu einem gewissen Alter müssen die meisten Kinder in deutschen Schulen am Religionsunterricht teilnehmen, auch wenn sie keine Christen sind. Später können sie Religion abwählen und sich für den Ethik-Unterricht entscheiden. Doch für R. N. Dobles sollte es in Schulen keinerlei Religionsunterricht geben. Er entlarvt in „SCHULE OHNE GLAUBENSLEHRE“ die Überbewertungen der Religionen in allen Kulturen und bezeichnet sie als Kern-übel der Menschheit. Um ein friedliches Zusammenleben verschiedener Kulturen erreichen zu können, fordert der Autor ein striktes Unterbinden von jeglichem Religionsunterricht in öffentlichen Schulen. Er erklärt, dass der religiöse Glaube ausschließlich in den privaten Bereich gehört, und dass durch die überfällige, absolute Trennung von Kirche und Staat die in der BRD garantierte Religionsfreiheit in keiner Weise beeinträchtigt wird.

Man spürt in jedem Satz des Buches „SCHULE OHNE GLAUBENSLEHRE“ die Leidenschaft R. N. Dobles, das deutsche freiheitliche, rechtsstaatliche und demokratische Gesellschaftssystem zu verteidigen. Das Buch erklärt in klarer und verständlicher Sprache, warum Religionsunterricht an öffentlichen Schulen nichts verloren hat.

