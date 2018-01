SOS-Kinderdörfer: Situation der Kinder in Kriegs- und Krisengebieten verschlechtert sich 2018

Für Millionen Jungen und Mädchen gehören

Ausbeutung, Krieg und Hunger zum Alltag – für Waisen, Straßenkinder,

Flüchtlingskinder und Kindersoldaten. Die SOS-Kinderdörfer erwarten

2018 eine weitere Verschlechterung der Lage.

„Weltweit werden allem Anschein nach Hunger, Vertreibung und Not

im Jahr 2018 noch weiter zunehmen“, sagt Louay Yassin, Pressesprecher

der SOS-Kinderdörfer weltweit. „Allein in den am schlimmsten

betroffenen Krisenländern werden 60 Millionen Menschen auf Hilfe

angewiesen sein. Über die Hälfte davon sind Kinder.“ Die Not der

Kinder sei besonders groß in Syrien, in der Zentralafrikanischen

Republik, im Südsudan und in der Demokratische Republik Kongo. „In

all diesen Ländern sind Gewalt und Kriege Verursacher der großen Not.

Jede einzige dieser Katastrophen ist menschengemacht“, sagt Yassin.

Südsudan: Hunger als Waffe

„Am zerrütteten Bürgerkriegsland Südsudan zeigt sich besonders

deutlich, wie skrupellos Machtkämpfe geführt werden“, sagt Yassin. An

sich sei das Land äußerst fruchtbar, aber die Kriegsparteien

vernichten gezielt Felder und vertreiben Bauern. Die SOS-Kinderdörfer

schätzen, dass mehr als eine Million Kinder akut vom Hunger bedroht

sind, über 250.000 sind bereits jetzt schwer unterernährt.

Syrien: Ein traumatisiertes Land

In Syrien tobt der Bürgerkrieg seit über sieben Jahren. Über

400.000 Menschen wurden bereits getötet, darunter Tausende von

Kindern, jeder zweite Syrer ist auf der Flucht, die Hälfte davon

Kinder. Mehr als ein Drittel der Jungen und Mädchen ist im Krieg

geboren und kennt kein Leben in Frieden. Laut SOS-Psychologen sind

über 80 Prozent der Kinder traumatisiert. Yassin: „Nur, wenn diese

Jungen und Mädchen psychologische Hilfe bekommen, hat das Land

überhaupt eine Chance auf einen Neuanfang.“

Kongo: Internationale Hilfe fließt nur zögerlich

Nach Jahrzehnten der Kriege hat der Kongo 2017 ein besonders

dramatisches Jahr erlebt. Die Zahl der Menschen, die auf Hilfe

angewiesen sind, ist 2017 um 6 Millionen auf über 13 Millionen

gestiegen. Über vier Millionen Kinder haben in den letzten 20 Jahren

mindestens einen Elternteil verloren. Viele werden als Kindersoldaten

missbraucht. Die gezielte Gewalt gegen Kinder ist Teil der

Kriegsführung von bewaffneten Truppen. Sie dient dazu, die Gegner zu

demoralisieren und die Bevölkerung zu erniedrigen – und hat für die

Kinder furchtbare Folgen.

Zentralafrikanische Republik: Arm und gefährlich

Die zentralafrikanische Republik ist eines der ärmsten Länder

Afrikas und eines der gefährlichsten. Seit Jahrzehnten sind dort

immer wieder Kriege entflammt. Von der zunehmenden Gewalt und dem

eskalierenden Konflikt sind derzeit eine Million Menschen betroffen

und auf der Flucht, die Hälfte davon Kinder. „Ihre Situation ist

katastrophal“, sagt Yassin. Unzählige Menschen haben ihr Leben

verloren, darunter auch Mitarbeiter von Hilfsorganisationen. „Die

SOS-Kinderdörfer sind als einige von wenigen Organisationen überhaupt

noch im Land“, sagt Yassin.

Angesichts der düsteren Aussichten für 2018 zieht die Organisation

Bilanz: „Wer zuschaut, nimmt bewusst den Tod von Kindern in Kauf. Wir

müssen jetzt handeln und das Schlimmste verhindern.“

Pressekontakt:

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Boris Breyer

Medienkommunikation

SOS-Kinderdörfer weltweit

Tel.: 089/179 14-287

E-Mail: boris.breyer@sos-kd.org

www.sos-kinderdoerfer.de

Original-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit, übermittelt durch news aktuell