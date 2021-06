Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu ein Jahr Corona-Warn-App

Die Corona-App war für die Politik Neuland. Ihr Open-Source-Modell hat die Bürger eingebunden. Tatsächlich haben viele Experten Verbesserungen geliefert. Der Nutzen digitaler Lösungen für ein effektives Verwaltungshandeln ist in den Diskussionen über die App jedenfalls deutlich geworden. Das ist wichtig. Wie rückständig Deutschland hier in vielen Bereichen ist, zeigt sich auch in der Dickfelligkeit, die es verhindert, dass viele der mit der Kontaktnachverfolgung betrauten Gesundheitsämter endlich auf digitale Hilfsmittel zurückgreifen. Immerhin aber gibt es wenigstens die Chance, dass die Coronapandemie mittelfristig auch zu einem Digitalisierungsbeschleuniger wird.

Pressekontakt:

Stuttgarter Nachrichten

Chef vom Dienst

Frank Schwaibold

Telefon: 0711 / 7205 – 7110

cvd@stn.zgs.de

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell