Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Merz und das Asylrecht

Hat er das wirklich nötig? Muss Friedrich Merz

eine Scheindebatte vom Zaun brechen und das deutsche Asylrecht

scheinheilig in Frage stellen? Wohlwissend, dass es in diesem Punkt

keine Grundgesetzänderung geben wird. Dabei sind seine Fragen nicht

grundsätzlich falsch. Passt das deutsche Asylrecht in eine

europäische Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik? Ist es auch dann

noch tauglich, wenn aus überschaubaren Asylfällen undurchschaubare

Massenzuwanderung wird? Deutschland wird darauf eine Antwort geben

müssen. Dann aber geht es mehr um die Verhinderung von Fluchtursachen

als um eine Änderung des Grundgesetzes. Für eine billige

parteipolitische Vorfeld-Polarisierung eignet sich das Thema daher

nicht. Dafür ist es zu ernst.

